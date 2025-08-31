خبرگزاری کار ایران
قالیباف قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال را تبریک گفت

کد خبر : 1680558
محمدباقر قالیباف قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی کسب افتخار شکوهمند مقام قهرمانی تیم‌ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان‌ در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ چین را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

کسب افتخار شکوهمند مقام قهرمانی تیم‌ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان‌در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ چین که در مصاف با حریفان قدرتمند بدست آمد موجب شادمانی و مسرت یک ملت گردید.

جوانان رشید و بلندقامتان سربلند این سرزمین که برای سومین بار صاحب این مقام در سطح جهان شدند با غیرت و عزم استوار خویش ثابت کردند که در دست‌یابی به قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی باانگیزه و پرتلاش می‌باشند و در این دوره رقابت‌ها بدون شکست و با ۹ برد پی‌درپی موفقیتی شگفت‌انگیز و ماندگار را بدست آوردند.

باعرض تبریک این قهرمانی درخشان به ورزشکاران آینده‌ساز دلاور، مربیان ، سرپرستان و خانواده‌های این عزیزان و مردم گرانقدر ایران اسلامی، توفیق و سرافرازی جوانان غیورمان در تمامی عرصه‌های جهانی و بین‌المللی را از خداوند متعال آرزومندم.

محمدباقر قالیباف
رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی»

انتهای پیام/
