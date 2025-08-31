پزشکیان پیش از عزیمت به چین:
اجلاس شانگهای گامی مهم در جهت تقویت چندجانبهگرایی و صلح منطقهای است
رئیسجمهور اسلامی ایران پیش از عزیمت به چین برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، این نشست را فرصتی تاریخی برای تقویت چندجانبهگرایی، توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتقای صلح و امنیت منطقهای و جهانی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 در تشریح اهداف سفر خود به چین گفت : سفری که در پیش داریم، سفری بسیار مهم است. سازمان همکاری شانگهای با عضویت کشورهایی که جمعیتی بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون نفر را در بر میگیرد و بیش از 40 درصد اقتصاد جهان را شامل میشود، ظرفیتی کمنظیر برای گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی فراهم آورده است. حضور جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب، تلاشی است در راستای تقویت چندجانبهگرایی در برابر یکجانبهگرایی و تمامیتخواهی که از سوی برخی بلوکهای غربی دنبال میشود.
رئیس جمهور با اشاره به برنامههای متنوع در دستور کار اجلاس سران شانگهای خاطرنشان کرد: در جریان این نشست، علاوه بر حضور در جلسه اصلی با اعضای دائم سازمان، نشستهایی نیز با کشورهای ناظر برگزار خواهد شد. گفتوگوهای سازنده با روسای جمهور، نخستوزیران و دیگر مقامات عالیرتبه در دستور کار است و این تعاملات فرصتی ارزشمند برای نزدیکتر کردن دیدگاهها در حوزههای علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی خواهد بود.
پزشکیان در ادامه سخنان خود به ابعاد دیپلماتیک سفر اشاره کرد و افزود: دیدار با رئیسجمهور چین و سایر مقامات برجسته کشورهای عضو بخشی از برنامههای این سفر خواهد بود. امیدواریم این گفتوگوها و نشستها بتواند به ارتقای صلح و امنیت در منطقه و جهان، و نیز بهبود شرایط توسعه و رفاه ملتها یاری رساند. بیتردید چنین تعاملاتی است که زمینه همزیستی آرام و همکاری سازنده در عرصه بینالمللی را فراهم میآورد.