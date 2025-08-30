به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در واکنش به فعال سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بازگشت تحریم‌های بین‌المللی رانباید کوچک شمرد وهمه تلاش وتوان کشور می‌بایست معطوف مقابله باآن باشد.تحریم‌ بلندمدت برای هرکشوری اثرات زیانبار وعمیق دارد ومانع توسعه است. تحریم‌ها موجب محدودیت بیشتر حضور ایران در عرصه بین‌المللی و حتی دشواری وعدم تقارن درروابط باقدرت‌های شرقی می‌شود.