با حکم رئیس جمهور
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس جمهور و رئیس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، اصغر نورالهزاده به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد.
به گزارش ایلنا، در متن حکم مسعود پزشکیان رئیس جمهور، خطاب به نورالهزاده رئیس جدید صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است: "در اجرای ماده (۱۰) اصلاحی و (۱۲) اساسنامه صندوق مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ هیأت وزیران و بر اساس مصوبه هیات امنای آن صندوق؛ نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن تعامل و همکاری موثر با دستگاههای اجرایی ذیربط بهویژه اعضای محترم هیات امنا نسبت به فراهم کردن زمینههای تحقق و توسعه اقتصاد دانشبنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و کاربردی کردن دانش از طریق پشتیبانی شرکتها و موسسات دانشبنیان اهتمام حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محموله از درگاه خداوند متعال خواستارم."
بر اساس اعلام صندوق نوآوری، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شرکت فرودگاههای کشور از جمله سوابق دکتر نورالهزاده است.