به گزارش ایلنا، امین حسین رحیمی در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس جمهور اظهار داشت: ملت ایران در سایه ولایت و با اتحاد ملی، توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشتند، امروز وظیفه همه قواست که با عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، این مسیر را ادامه دهند.وزیر دادگستری بر ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه در حل مشکلات و خدمت به مردم تأکید و با اشاره به جلسات مشترک قوای سه گانه گفت: تعامل سران قوا و همکاری دستگاه‌ها، فرصت کم ‌نظیری برای پیشبرد امور و رفع مشکلات فراهم کرده است.

رحیمی گفت: انسجام قوای سه‌گانه، در عمل تحقق‌ شعار وفاق و همدلی است.وزیر دادگستری هماهنگی میان ارکان اجرایی، قضایی و امنیتی در خراسان جنوبی را مثال‌زدنی و الگویی موفق در سطح کشور برشمرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با صداقت کامل در مسیر رفع مشکلات مردم گام برمی‌دارد و این هفته فرصتی دوباره برای نمایش عزم جدی خدمت به مردم است.

