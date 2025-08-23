خبرگزاری کار ایران
مصوبه اخیر بانک مرکزی جایزه‌ای به صادرکنندگان متخلف است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: مصوبۀ اخیر بانک مرکزی جایزۀ دیگری است به صادرکنندگان متخلف برای فروش ارز صادراتی با نرخ گرانتر!

به گزارش ایلنا،  حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به  مصوبه اخیر بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مصوبۀ اخیر بانک مرکزی جایزۀ دیگری است به صادرکنندگان متخلف برای فروش ارز صادراتی با نرخ گرانتر!

آقای رئیس جمهور:

آیا می‌دانید هزینۀ این بذل و بخشش‌ها از جیب مردم و به قیمت فقیر شدن آحاد جامعه پرداخت می‌شود؟

قطعا دربرابر این بی‌عدالتی‌‌های محرز از ابزارهای قانونی استفاده خواهد شد.

 

