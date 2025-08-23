به گزارش ایلنا، حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه اخیر بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مصوبۀ اخیر بانک مرکزی جایزۀ دیگری است به صادرکنندگان متخلف برای فروش ارز صادراتی با نرخ گرانتر!

آقای رئیس جمهور:

آیا می‌دانید هزینۀ این بذل و بخشش‌ها از جیب مردم و به قیمت فقیر شدن آحاد جامعه پرداخت می‌شود؟

قطعا دربرابر این بی‌عدالتی‌‌های محرز از ابزارهای قانونی استفاده خواهد شد.

