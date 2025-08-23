به گزارش ایلنا، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در شبکه ایکس نوشت: ائمه جمعه‌ای که باید در تریبون‌های نماز جمعه، خود و جامعه را به ‌تقوا⁩ توصیه کنند و در راه وحدت و ثبات بکوشند، بدل به فعال سیاسی شده‌اند و تخریب و تخطئه یک جریان شناسنامه‌دار سیاسی را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: خطیبان محترم! تشبیه ایده‌های مشفقانه جبهه اصلاحات⁩ ایران به نظرات خون‌آشامی چون نتانیاهو⁩ شاید در کوتاه‌مدت لذت‌بخش و پرمنفعت باشد اما در درازمدت اثری جز تضعیف میهن ندارد. کشتی را سوراخ نکنید!

