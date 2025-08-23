سخنگوی جبهه اصلاحات ایران خطاب به ائمه جمعه:
کشتی را سوراخ نکنید!
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به اظهارات روز گذشته ائمه جمعه در خطبه های خود علیه این جبهه در رابطه با بیانیه موسوم به آشتی ملی از آنها خواست که با تخریب و تخطئه یک جریان شناسنامهدار سیاسی کشتی را سوراخ نکنند.
به گزارش ایلنا، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در شبکه ایکس نوشت: ائمه جمعهای که باید در تریبونهای نماز جمعه، خود و جامعه را به تقوا توصیه کنند و در راه وحدت و ثبات بکوشند، بدل به فعال سیاسی شدهاند و تخریب و تخطئه یک جریان شناسنامهدار سیاسی را در دستور کار قرار دادهاند.
وی ادامه داد: خطیبان محترم! تشبیه ایدههای مشفقانه جبهه اصلاحات ایران به نظرات خونآشامی چون نتانیاهو شاید در کوتاهمدت لذتبخش و پرمنفعت باشد اما در درازمدت اثری جز تضعیف میهن ندارد. کشتی را سوراخ نکنید!