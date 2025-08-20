خبرگزاری کار ایران
شهردار تهران مطرح کرد؛

پیشرفت ۸۸ درصدی در حوزه بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده

شهردار تهران گفت: در حوزه بازسازی خانه‌های آسیب دیده حدود نزدیک هشتاد و هشت درصدِ کار در کل پیشرفت داشته به معنی کل واحدها که قریب به هشت هزار و پانصد واحد بود که یک بخشی از آن خورد است یک بخشی متوسط، یک بخشی هم مقاوم سازی است و بخشی هم نوسازی است که ششصد و حدود پنجاه یا شصت واحد است و الان الحمدالله دارد انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت  اقدامات شهرداری تهران برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده و نحوه همراهی دولت برای این اقدامات گفت:  ساز و کاری که ما پیشنهاد کردیم و مورد پسند دولت قرار گرفت این بود که از ارائه خدمتی که در حوزه پروانه‌ای به سازندگان می‌کنیم، بتوانیم جبران خسارت را بدهیم که مصوبات قانونی را هم کمیسیون ماده پنج داد و الان هم در مسیر اجراست.

وی افزود: الان در حقیقت حدود نزدیک هشتاد و هشت درصدِ کار در کل پیشرفت داشته به معنی   کل واحد ها که قریب به هشت هزار و پانصد واحد بود که یک بخشی از آن  خورد است یک بخشی متوسط، یک بخشی هم  مقاوم سازی است و بخشی هم نوسازی است که ششصد و حدود پنجاه یا شصت واحد است و الان الحمدالله دارد انجام می‌شود.

شهردار تهران گفت:  ما هیچ  اشکالی را نمی بینیم. اگر هم به صورت روزمره مشکلی پیش بیاد تدبیر می‌شود و کار دارد برای خدمت به مردم انجام می‌شود.

