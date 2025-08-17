خبرگزاری کار ایران
برگزاری آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن
آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی صبح امروز در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به‍ مناسبت ۲۶ مردادماه و فرا رسیدن سالروز بازگشت آزادگان، آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی صبح امروز (یکشنبه)  در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و با حضور ۵۰ آزاده سرافراز ارتش  برگزار شد.
در این مراسم  امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش، امیر سرتیپ دوم محمدرضا فولادی رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، حجت الاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند.
حجت الاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در این آیین، با بیان اینکه از خودگذشتگی، جهاد و ایمان اگر برای خدا باشد مشمول لطف و محبت الهی قرار می‍گیرد؛ گفت: آزادگان عزیز با استقامت و ایثار خود موجب سرافرازی ایران اسلامی شدند و  بازگویی خاطرات آزادگان برای جوانان درس‍آموز و بسیار ارزشمند است.
در این مراسم تعدادی از آزادگان ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تجلیل شدند.

 

