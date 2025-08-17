برگزاری آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به‍ مناسبت ۲۶ مردادماه و فرا رسیدن سالروز بازگشت آزادگان، آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و با حضور ۵۰ آزاده سرافراز ارتش برگزار شد.

در این مراسم امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش، امیر سرتیپ دوم محمدرضا فولادی رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، حجت الاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در این آیین، با بیان اینکه از خودگذشتگی، جهاد و ایمان اگر برای خدا باشد مشمول لطف و محبت الهی قرار می‍گیرد؛ گفت: آزادگان عزیز با استقامت و ایثار خود موجب سرافرازی ایران اسلامی شدند و بازگویی خاطرات آزادگان برای جوانان درس‍آموز و بسیار ارزشمند است.

در این مراسم تعدادی از آزادگان ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تجلیل شدند.

