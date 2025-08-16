دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری در گلستان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ کلاهبرداری در شرق استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمود اسپانلو در جمع خبرنگاران گفت: اعضای یک باند ۳ نفرند که با ادعای نفوذ در دستگاههای مختلف از جمله دادگستری، اموال زیادی از مردم را، در شرق استان به یغما بردند.
اسپانلو افزود: این افراد فقط در یک مورد ۱۲ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند.
اسپانلو افزود: ماه گذشته این افراد دستگیر شدند و با اقدامات خوبی که صورت گرفت در همین مرحله دادسرا، توانستیم ۴۰ میلیارد تومان از امول مالباختگان را به آنان بازگردانیم که از جمله بازگشت حدود ۳۰ هکتار زمین به مالک آن بود.
دادستان مرکز استان با بیان این که ابعاد این پرونده گسترده است، تاکید کرد: به مردم استان قول میدهیم، تمام اموالی که اعضای این باند از کلاهبرداری به دست آوردهاند، به مردم برگردانیم.