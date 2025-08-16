سیدعباس موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که با مطرح دوباره مذاکرات در کشور عده‌ای مخالف مذاکره هستند و عنوان می‌کنند دیگر نباید مذاکره‌ای صورت گیرد، گفت: مذاکره یک ابزار است و هیچ عاقلی دست خودش را از ابزارهایش خالی نمی‌کند و طبیعتا از ابزار همه استفاده می‌کنند.

سفیر سابق کشورمان در جمهوری آذربایجان گفت: این ابزارها ممکن است ببُرد یا نبُرد؛ ممکن است مذاکره به نتیجه برسد یا نرسد و شکست بخورد، کسی نباید خودش را از این ابزار محروم کند که بعداً پشیمان شود که ای‌کاش از این ابزار هم استفاده می‌کردیم. بنابراین خیلی به سیاست‌های کلی و اهدافی که داریم لطمه نخواهد زد و طرفین می‌توانند شانس خود را در مذاکره امتحان کنند.

وی گفت: مذاکره را خیلی نباید تابو کرد یا خیلی به آن ضریب و ارزش داد یا ارزشش را پایین آورد.

موسوی تاکید کرد: به مذاکره فقط باید به عنوان یک ابزار به آن نگاه کرد؛ اصطلاحی به کار می‌بریم که از فلان چیز استفاده ابزاری می‌کنیم، ما هم باید از مذاکره استفاده ابزاری کنیم و هرجا دیدیم منافع ما را تامین می‌کند، حال‌مان خوب است و شرایط ما فراهم است چرا از این ابزار استفاده نکنیم؟

وی در رابطه با ارزیابی خود از آینده مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا تصریح کرد: باز هم می‌گویم مذاکره ابزار است. این ابزار در دست نظام، دولت و طرف ایرانی است که هر وقت بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند یا نکند. الزاما مذاکره چیز بد، وحشتناک و خاصی نیست و ممکن است به نتیجه هم نرسد. اما از این ابزار استفاده می‌شود.

موسوی عنوان کرد: اگر شما بخواهید درختی را ببُرید با یک اره این کار را انجام می‌دهید. با تیشه هم می‌توانید قطعش کنید اما طول خواهد کشید ولی شما وقتی از اره استفاده می‌کنید که یک ابزار مناسب است و کارتان بهتر پیش می‌رود. به هر حال اگر هم اتفاق بیافتد، اتفاق ویژه‌ای نیست.

وی درباره حواشی به وجود آمده در پی اظهارات اخیر خود که در آن رییس‌جمهور آمریکا را «ترامپ عزیز» خطاب کرده بود، تصریح کرد: من آدم شوخی‌ هستم، جوک و حکایت زیادی به ذهنم می‌رسد. برخی دوستان دوران سخنگویی، یادشان است که وقتی یکی سوالی می‌پرسیدند و یک نکته در آن بود، سریع ذهنم به سمت لطیفه‌ای می‌رفت. خلاصه، یک عبارت زشتی درباره ترامپ به ذهنم خطور کرد. در آن لحظه، با تمسخر و خنده گفتیم: «ترامپ عزیز».

