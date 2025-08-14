به گزارش ایلنا، در ابتدای این دیدار، دیلمی سلام و مراتب احترام آقای عبدالملک الحوثی را به محضر مقام معظم رهبری رساندند و دیلمی در ادامه گفت: «ما بی‌صبرانه منتظر این ملاقات بودیم.

دیلمی تصریح کرد: امروز پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، این فرصت این دیدار فراهم شد و پیروزی قاطع جمهوری اسلامی ایران در این نبرد که به برکت رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای محقق شد را صمیمانه تبریک می‌گوییم.»

وی افزود: «جمهوری اسلامی ایران سیلی محکمی به رژیم صهیونیستی و آمریکا زد و این پیروزی باعث شد دشمنان در محاسبات خود تجدید نظر کنند.»

سفیر یمن با اشاره به تحولات دو سال اخیر تأکید کرد: «مسئله فلسطین و غزه در کانون توجهات قرار گرفته است. رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه روزبه‌روز شرورتر می‌شوند و ما نیازمند اقدامات هماهنگ‌تری برای مقابله با آنها هستیم.» وی ادامه داد: «آنچه در فلسطین، لبنان و سوریه می‌گذرد ممکن است این تصور غلط را ایجاد کند که مقاومت در منطقه تضعیف شده، اما این تفکر کاملاً اشتباه است.»

دیلمی با اشاره به تغییر استراتژی دشمنان پس از ناکامی‌های نظامی اخیر تأکید کرد: «دشمنان که در میدان نبرد رو در رو با ایران شکست خوردند و به اهداف شوم خود دست نیافتند، اکنون به فشار‌های سیاسی و اقتصادی روی آورده‌اند. همان‌گونه که شاهد هستیم، آنها در پی خلع سلاح حزب‌الله لبنان و تضعیف حشد الشعبی در عراق هستند و با تشدید محاصره اقتصادی و جنگ روانی، سعی در تضعیف مقاومت دارند.» وی با تأکید بر عزم یمنی‌ها گفت: «ما مردم یمن تحت رهبری عبدالملک الحوثی راه مبارزه و مقاومت را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.»

دیلمی افزود: ما آماده‌ایم کماکان و بیش از گذشته به محور مقاومت در لبنان و فلسطین و عراق کمک کنیم.

دیلمی گفت: ما امیدواریم جبهه مقاومت حول محور جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هر روز گام‌های قوی‌تری در جهت تحقق اهداف اسلام و عزت مسلمانان بردارد.

ولایتی نیز با تجلیل از مقاومت یمنی‌ها اظهار داشت: «شما مردم یمن از دوستان صدیق ما هستید و آنچه انجام داده‌اید در تاریخ معاصر بی‌نظیر است. یمن امروز یک فرصت الهی برای امت اسلامی است.» مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری بر اهمیت ادامه همکاری‌های استراتژیک در جبهه مقاومت تأکید کرد.

در پایان این دیدار، طرفین به بحث و تبادل نظر درباره آخرین تحولات منطقه و راهکار‌های تقویت هماهنگی‌های جبهه مقاومت پرداختند و بر عزم راسخ خود برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و حفظ وحدت جبهه مقاومت تأکید کردند.