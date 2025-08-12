خبرگزاری کار ایران
دادستان تهران به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی ۱۱۴ شهروند رسیدگی کرد

دادستان تهران به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی ۱۱۴ شهروند رسیدگی کرد
علی صالحی، به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی، امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواست‌ها و مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

همچنین در این برنامه دادستان تهران از طریق گفت‌وگوی تلفنی با سرپرست یکی از نواحی دادسرا دستورات مقتضی در جهت حل مشکلات مراجعین صادر کرد.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

گفتنی است هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نظارت دادستانی بر عملکرد دادسرا‌ها و تسریع در گره گشایی از کار مردم است و متقاضیان می‌توانند با برقراری تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفت‌و‌گو کنند.

