خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون راهبردی سازمان ثبت اسناد:

بی‌نظمی، بزرگترین مانع شفافیت در سامانه‌های مالی و اداری است

بی‌نظمی، بزرگترین مانع شفافیت در سامانه‌های مالی و اداری است
کد خبر : 1672885
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه بی‌نظمی دشمن شفافیت است، اعلام کرد: این سازمان با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه مالی- اداری چارگون به دنبال ساده‌سازی فرآیندها، ارتقای انضباط سازمانی و شناسایی به‌موقع انحرافات برنامه‌هاست.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، پژمان پروین در نشست بررسی وضعیت سامانه مالی اداری شرکت طرف قرارداد، بر ضرورت ایجاد شفافیت و انسجام در امور مالی و اداری تأکید کرد و با بیان اینکه بی‌نظمی عامل اصلی ایجاد ابهام و مانع شفافیت در ساختارهای اداری است، افزود: هدف ما از به‌کارگیری سامانه چارگون، یکپارچه‌سازی فرآیندها و تسهیل اجرای برنامه‌هاست تا کارها روان‌تر، دقیق‌تر و با کمترین پیچیدگی پیش برود.

وی تصریح کرد: ضروری است انحراف از برنامه‌ها به‌سرعت شناسایی و کنترل شود تا اقدامات اصلاحی به‌موقع صورت گیرد. همچنین تعریف دقیق و کاربردی مفاهیم برنامه و بودجه در سامانه، اهمیت بالایی دارد؛ چرا که برنامه‌محوری نباید تنها در حد شعار باقی بماند و بودجه‌ریزی باید بر مبنای اهداف و برنامه‌های مصوب، در همه استان‌ها اجرا شود.

او با تأکید بر لزوم پایبندی به مصوبات جلسه، گفت: مصوبات حکم اجرا دارند و هیچ‌گونه تأخیر در عملیاتی شدن آنها پذیرفتنی نیست. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، فرآیند یکپارچه‌سازی سامانه مالی- اداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

این جلسه با هدف بررسی و رفع ابهامات سامانه یکپارچه مالی-اداری چارگون و انطباق آن با نیازهای تخصصی و انتظارات کارکنان سازمان برگزار شد. سامانه چارگون به‌صورت تحت وب خدماتی همچون اتوماسیون اداری، مدیریت فرآیندها، منابع انسانی، امور مالی و لجستیک را به شکل یکپارچه ارائه می‌دهد.

در این نشست، معاونت فناوری، مدیران پشتیبانی، برنامه و بودجه و کارشناسان تخصصی حضور داشتند و ضمن بررسی عملکرد سامانه، راهکارهایی برای بهبود و توسعه آن مطرح کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور