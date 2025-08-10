به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در پایان جلسه هیئت دولت امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: شما خبرنگاران در حقیقت پیام رسانان بسیار خوبی به خصوص در بحران‌ها بودید و انشالله همچنان این امر ادامه پیدا کند. شما می‌توانید باعث وفاق، انسجام، وحدت و همدلی در کشور شوید و تلاش کنید که شکاف‌ها پر شود.

رئیس‌ جمهور افزود: اگر ما توانستیم در مقابل صهیونیست‌ها و در حقیقت آمریکا به کمک مردم بایستیم و مقاومت کرده و افتخارآفرینی کنیم، این فقط به خاطر حضور همه مردم در صحنه و همراهی آنها بود و اگر با همراهی به جلو برویم و دست به دست هم بدهیم، مطمئنم خواهیم توانست بقیه راه را با قدرت پیش برویم.

رئیس جمهور با ارج نهادن به نقش رسانه‌ها در وقایع اخیر کشور، خواستار تلاش برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در سایه اطلاع‌رسانی مسئولانه شد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه اصحاب رسانه در تقویت وفاق و وحدت و انسجام در جامعه گفت‌: شما خبرنگاران پیام رسانان خوبی در وقایع اخیر بودید، کار شما می تواند وفاق را در جامعه تقویت کند و تلاش کنید تا برخی شکافهای موجود برطرف شود. رئیس جمهور در ادامه ایستادگی و افتخار آفرینی ملت ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه را ستود و تصریح کرد: افتخار بزرگ ایستادگی کشور در مقابل تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی مرهون همراهی مردم بود و بار دیگر ثابت کرد که اگر با هم باشیم مطمئنا موفق خواهیم شد. پزشکیان به تلاشهای شبانه روزی دولت برای رفع خلاء ها، مشکلات و ناترازی های موجود در کشور نیز اشاره کرد و گفت‌: ما در حال تلاش هستیم تا این ناترازی های که به ما به ارث رسیده را رفع کنیم و شما خبرنگاران نیز در این زمینه با اطلاع رسانی مسئولانه می توانید نقشی موثر ایفا کنید . رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: بپذیریم هر کسی در هر جایگاه و رنگ و نژاد و زبانی که در این کشور زندگی می کند در این همدلی و وفاق شکل گرفته در کشور نقش داشته است و به هیچ وجه نمی توان این مهم را نادیده گرفت و شما نیز به عنوان نمایندگان افکار عمومی این افتخار و پیروزی را به نام ملت ایران به دنیا معرفی کنید. ما همه با هم برای عزت و سربلندی ایران ایستاده ایم و همه با هم کشورمان را خواهیم ساخت. پزشکیان همچنین در پاسخ به سوالی درباره توافق میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجگری آمریکا، گفت: دکتر عراقچی در جلسه امروز دولت درباره کریدور زنگزور گزارش دادند، موضوع آنچنان که در خبرها بزرگ شده نیست. خواسته‌های جمهوری اسلامی در این مسیر مراعات شده است، چهارچوب تمامیت ارضی، ایجاد ارتباط و بسته نشدن راه به سمت اروپا و شمال و نگاه نظام در آن دیده شده است و تنها دغدغه این است که شرکت آمریکایی و ارمنی این مسیر را احداث می‌کنند.

