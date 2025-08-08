سید اسماعیل حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره قطعی برق در کشور و این که در برخی از مناطق به ۲ بار قطعی در روز رسیده است، گفت: در حوزه برق ما ناتراز هستیم، یعنی مصرف‌مان بیش از تولیدمان است.

سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان این‌که سال گذشته ما حدود ۱۷ هزار مگاوات ناترازی داشتیم، عنوان کرد: سال گذشته حدود ۸۰ هزار مگاوات مصرف ما بود و چیزی حدود ۶۲ الی ۶۳ هزار مگاوات توان تحلیلی ما بود. امسال در ۱۰ ماه اخیر که آقای علی‌آبادی وزیر جدید بر سر کار آمدند، کمیسیون جلسات متعددی با ایشان، متخصصان و کارشناسان برگزار کردند، وزیر گفتند ۱۴ مگاپروژه برای جبران بخشی از ناترازی‌ها تعریف کرده‌اند که ۱۲ پروژه فنی و ۲مگا پروژه تأمین مالی در حوزه مالی تعریف کردند. ۳۶ بسته هم برای مدیریت مصرف تعریف کردند که صرفه جویی شود و مصرف کاهش پیدا کند.

وی یادآور شد: با اقداماتی که صورت گرفت هم تولید در حوزه برق حرارتی افزایش پیدا کرد و هم در حوزه تجدید پذیرها تولید افزایش پیدا کرد. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یک مجوز ۲ میلیارد دلاری هم از صندوق توسعه ملی برای توسعه ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی گرفته شد. بنابراین هم در حوزه حرارتی و هم تجدیدپذیر اقدامات جهادی خوبی انجام شد و ظرفیت‌ها افزایش پیدا کرد.

حسینی افزود: ما حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق‌مان برقی-آبی است، یعنی‌ این‌که نیروگاه‌هایی با سدهای آبی برق تولید می‌‌کنند. امسال چیزی که با آن مواجه شدیم این بود که حدود ۵۰ درصد از ذخایر آب پشت سدها کاهش پیدا کرد؛ بنابراین تولید برق_آبی هم کاهش پیدا کرده است. وزارت نیرو برنامه ریزی کرد و تولید را افزایش داد اما به دلیل کاهش تولید برق-آبی این افزایش تولید به نوعی خورده شد و به یک طریقی جبران آن شد و این شد که خاموشی پابرجاست.

وی با اشاره به این که ناترازی در حوزه برق اتفاقی نیست که یک‌دفعه و یکباره به وجود بیاید و سوءمدیریت‌ها و ترک فعل‌ها در طول چند دهه اتفاق افتاده است، عنوان کرد: سوءمدیریت چه در حوزه تولید، چه در انتقال و توزیع، چه در حوزه مصرف که بهینه مصرف نکردیم و چه اقتصاد انرژی و برق طی چند دهه به وجود آمده است و این‌ها همه دست به دست هم داده‌اند که به اینجا برسیم. البته باید گفت ما فرهنگ مصرف را درست نکردیم.

حسینی خاطرنشان کرد: با این اقداماتی که انجام دادیم نتوانستیم ناترازی را جبران کنیم؛ چرا که خشکسالی داشتیم و ذخیره آب سدها کاهش پیدا کرد. تولید برق-آبی کم شد و با کارهایی هم که در حوزه انرژی های تجدیدپذیرها و حرارتی انجام شد به یک طریقی جبران آن‌ کاهش‌هایی که رخ داد، نشد و به همین دلیل ناترازی همچنان باقی است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما جلسات متعددی در خصوص ناترازی‌ها برگزار کردیم. همین روزهای گذشته یک جلسه چندین ساعته و مفصل با وزیر داشتیم و همه مسائل بررسی شد.

وی تاکید کرد: دو موضوع وجود دارد؛ یک بحث ناترازی در حوزه انرژی به ویژه برق که دلایل متعددی هم در حوزه تولید، تلفات در انتقال و توزیع وجود دارد. یک بحث هم اقتصاد انرژی و مصرف است. ما هم تجهیزات‌مان پرمصرف است و این که مصرف مطابق الگوی مصرف و اسلامی نیست. یک قلم سیستم سرمایشی ما چیزی حدود ۳۵ هزار مگاوات مصرف دارد. که در همین یک قلم بتوانیم تجهیزات کم مصرف را جایگزین کنیم می‌توانیم حدود ۱۵ هزار مگاوات صرفه‌جویی کنیم. اگر این درست شود ۱۵ هزار مگاوات صرفه‌جویی می‌شود بنابراین این موضوع چند وجهی است و وزارت خانه هم در حال تلاش است.

وی با بیان این که سوء مدیریت در حوزه خاموشی‌ها وجود دارد و ما پذیرفتیم ناترازی وجود دارد و برای جبران آن در حال اقدام هستیم، گفت: ما باور داریم ناترازی وجود دارد. من غیر از اینکه عضو کمیسیون انرژی و سخنگوی کمیسیون باشم دکترای برق از دانشگاه شریف دارم و متخصص حوزه برق هستم و به عنوان یک کارشناس حوزه باور دارم این مشکل قابل حل است اما به شرطی که لوازمش دیده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در حوزه خاموشی‌های برق انتقاداتی داریم، عنوان کرد: خاموشی‌ها باید عادلانه باشد. خاموشی‌ها چه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای شهرها و چه در مناطق شهری؛ شمال و جنوب عادلانه باید اعمال شود. خاموشی‌ها در بخش‌‌های خانگی -تجاری، کشاورزی، صنعت مبتنی بر یک منطق اتفاق بیفتد. در بخش‌هایی که دمای هوا بالای ۵۰ درجه دارد نسبت به جاهای که خنک‌تر است باید منطق و عدالت رعایت شود.

وی تاکید کرد: نسبت به این مدیریت خاموشی‌ها انتقاد داریم در جلسات هم مطرح کردیم. خود من در صحن مجلس سوال کتبی از وزیر محترم نیرو درباره این موضوع ثبت کردم. در خصوص استیضاح هم باید گفت مردم مشکل دارند و ما هم این مشکل را درک می‌کنیم و راه حل هم داریم. اما این چیزی نیست که در کوتاه مدت بتوان حلش کرد باید در بازه و برنامه ریزی میان‌مدت و بلندمدت آن را حل کرد.

حسینی بیان کرد: چیزی که باعث نارضایتی مردم شده است جدای از بحث ناترازی ها که نارضایتی اولیه ایجاد کرده است، نارضایتی‌های مضاعف در خصوص تبغیض در خاموشی‌ها است که خود من هم در این خصوص سوال ثبت کردم. من استیضاح را امضا نکردم اما سوال از وزیر را ثبت کرده‌ام.

وی یادآور شد: آقای علی آبادی متخصص برق و فارغ التحصیل دانشگاه شریف است و سال ها در این حوزه کار صنعتی کرده است و صاحب نظر در این حوزه است و تیمی هم که با ایشان کار می‌کنند، نخبه و باهوش هستند. اما متاسفانه چون سیاست گذاری‌ها و کلان روندها اشتباه بوده است به اینجا رسیده‌ایم. می‌گویم ما به لحاظ نیروی انسانی در این حوزه در دنیا یک سرو گردن بالا تر هستیم اما چون ریل گذاری‌ها و کلان روندها اشتباه بوده است و از حوزه اقتصاد انرژی به آن نگاه نشده و عمل نشده است این مشکلات امروز ایجاد شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استیضاح در این شرایط کشور به صلاح نیست، چراکه ما در وسط معرکه هستیم و جنگ هنوز تمام نشده است و فکر می کنیم یک توقف موقت است. بنابراین به جای این‌که مچ گیری کنیم باید دستگیری و کمک کنیم تا انشاالله از این بحران عبور کنیم. اما از آن سمت ایراداتی در وزارت نیرو وجود دارد و به درستی هم نمایندگان درباره این مشکلات می گویند که باید برطرف شود.

وی با بیان این که فکر می کنم استیضاح مشکل را حل نکند اما اگر ما جلساتی را بگذاریم، اطلاعات و تذاکراتی را بدهیم ان‌شاالله ایرادات برطرف می‌شود، تاکید کرد: مهم ترین چیزی که دشمن روی آن تمرکز دارد بحث نارضایتی مردم است و یکی از مواردی که از طریق آن می‌خواهد ایجاد نارضایتی کند حوزه انرژی است، حال ناترازی‌ها در حوزه آب، برق، بنزین و در زمستان که گاز است؛ دشمن روی این ها تمرکز دارد، از همین رو باید مسئله را چندوجهی ببنیم و چند وجهی برخورد کنیم.

