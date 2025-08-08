خبرگزاری کار ایران
حجت‌الاسلام حاجی صادقی در گفت‌وگو با ایلنا:

مذاکره حکیمانه تحت اشراف رهبر انقلاب بخشی از مبارزه ما است

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: مذاکره بخشی از مسیر نابودی اسرائیل است. مذاکره حکیمانه تحت اشراف مقام معظم رهبری بخشی از مبارزه ما است.

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در گفت‌وگو با ایلنا، در  واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه ما باید اسرائیل را نابود کنیم و نباید با هیچ یک از طرف‌های جنگ ۱۲ روزه مذاکره داشته باشیم گفت: مذاکره هم بخشی از مسیرنابودی اسرائیل است.

وی تاکید کرد: مبارزه در همه عرصه‌ها باید وجود داشته باشد، مذاکره حکیمانه تحت اشراف مقام معظم رهبری هم بخشی از مبارزه ما است. 

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
