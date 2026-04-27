خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیست قیمت اجاره مسکن در ستارخان + جدول

کد خبر : 1778531
لینک کوتاه کپی شد.

بازار اجاره مسکن در ستارخان وارد مرحله‌ای از تحرک، رقابت و افزایش تقاضا شده که آن را به یکی از پرتلاطم‌ترین نواحی اجاره‌نشینی در غرب تهران تبدیل کرده است.

بر اساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت اجاره مسکن در ستارخان به شرح زیر است: واحدی ۱۳۷ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷، با ودیعه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۹ میلیون تومان عرضه می‌شود.

همچنین، یک واحد ۱۳۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با ودیعه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود.

واحد دیگری، به متراژ ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۱، با ودیعه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

منبع اقتصادآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید