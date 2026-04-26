استرس چه تاثیری بر روی پوست و مو دارد؟

تاثیر استرس بر پوست و مو

استرس حالتی که معمولا پس از قرار گیری در فشار های روحی و روانی ایجاد می شود و قرار گرفتن بدن به صورت مداوم در چنین شرایطی پیامد های منفی و نامطلوبی برای سلامت فرد به دنبال داشته است. از پیامد های منفی استرس می توان به تاثیرات نامطلوب این واکنش بر روی سلامت پوست و مو اشاره کرد. مطالعات امروزه ثابت کرده اند که استرس می تواند به مرور منجر به برخی بیماری های پوستی شده و در ریزش مو نیز نقش موثر و قابل توجهی داشته است.

همانطور که گفته شد استرس تاثیرات نامطلوبی بر روی پوست میگذارد که از این تاثیرات می توان به تعدادی از مهم ترین آن ها همچون:

ایجاد آکنه: استرس یکی از اصلی ترین عواملی است که منجر به بالا رفتن هورمون کورتیزول در بدن می شود و با بالا رفتن سطح این هورمون نیز در بدن، چربی پوست نیز افزایش پیدا می کند و همین امر منجر به پایین آمدن سیستم ایمنی پوست می شود. با پایین آمدن سیستم ایمنی پوست فعالیت میکروب و باکترها افزایش پیدا کرده و پوست نیز واکنش های التهابی جدی و شدید تری به این باکتری ها نشان می دهد و همین امر به مرور منجر به ایجاد آکنه بر روی سطح پوست می گردد.

تشدید اگزما: در صورت ابتلا به اگزما قرار گرفتن مداوم در شرایط تنشی و استرس زا ممکن است منجر به تشدید این بیماری شده و علائم این بیماری را نیز شدت دهد.

ایجاد کهیر: کهیر یکی دیگر از مشکلات پوستی است که ممکن است در اثر استرس بر روی پوست نواحی صورت، بازو، سینه و گردن به صورت برجستگی های قرمز رنگ و تاول مانند پدیدار شود. معمولا این کهیر ها همراه با علائمی مثل خارش و سوزش نیز همراه می باشند.

ایجاد چین و چروک: همانطور که گفته شد واکنش استرس در بدن منجر به بالا رفتن هورمون کورتیزول در بدن شده و همین امر سطح چربی پوست را نیز افزایش می دهد و در نهایت منجر به افتادگی پوست و ایجاد چین و چروک بر روی پوست صورت می گردد.

افزایش التهابات پوستی: قرار گرفتن مداوم در شرایط استرسی به مرور التهابات پوستی را تشدید کرده و همین امر موجب تشدید بیماری های نظیر اگزما، آکنه و یا حتی پسوریازیس در فرد می گردد.

تیرگی پوست: استرس به مرور منجر به اختلال در چرخه ی بازسازی سلولی میگردد همین امر شادابی و درخشندگی پوست را کاهش داده و منجر به تیرگی و یا کدر شدن پوست می گردد.

ایجاد تبخال: در صورت داشتن ویروس تبخال در بدن شما ممکن است در اثر واکنش هایی مثل ترس و یا استرس بیش از اندازه این عارضه ی پوستی را در بدن خود مشاهده کنید.

استرس چه تاثیری بر روی مو میگذارد؟

تاثیر منفی استرس تنها به پوست محدود نشده این واکنش بدن می تواند آسیب های مخربی هم برای تار مو های شما به همراه داشته باشد. در ادامه ما به برخی از مهم ترین این آثار برای شما اشاره کرده ایم، مثل:

ریزش مو: ریزش مو یکی از مهم ترین آثار مخربی است که در اثر قرار گیری در وضعیت استرسی و بالا رفتن هورمون کورتیزول در بدن رخ می دهد و معمولا چنین وضعیتی موقتی است و پس از رفع استرس نیز مجدد بهبود پیدا میکند. دلیل اصلی این امر اختلال در امر پیام رسانی برای رشد تار موها است که این امر در نهایت منجر می شود تا تعداد زیادی از تار مو ها به جای فاز رشد (آناژن) در فاز استراحت (تلوژن) قرار گرفته و در نتیجه فرد ریزش مو تجربه می کند.

ضعیف شدن و یا نازک شدن تار مو ها: استرس بر روی کراتین مو هم تاثیر گذاشته و با کاهش آن در تار مو ها منجر به ضعیف شدن و شکنندگی تار مو ها می گردد. جدایی از موارد گفته شده استرس می تواند بر روی هورمون های بدن هم تاثیر گذاشته بدین صورت فولیکول های مو را تضعیف کرده و در نهایت منجر به نازک شدن مو گردد.

سفیدی مو: استرس رنگدانه های فولیکول مو را کاهش داده و این امر منجر به سفیدی زودرس تار مو ها می گردد.

آسیب به پوست سر: استرس می تواند سلامت پوست سر را هم تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه منجر به آسیب و مشکلاتی مثل پوسته ی سر(شوره)، خارش پوست سر و یا حتی در برخی مواقع منجر به بروز برخی التهابات پوستی در کف سر گردد.

آیا استرس باعث لک صورت میشود؟

بله اما این تاثیر به صورت غیر مستقیم است. به این صورت که این واکنش به مرور منجر به افزایش هورمون کورتیزول و افزایش چربی بر روی سطح پوست می گردد و در نهایت با تشدید التهابات پوستی منجر به ایجاد آکنه و بسته شدن منافذ پوستی می شود و لک هایی را بر روی سطح پوست شما ایجاد می کند.