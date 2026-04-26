قابل توجه زوج‌های جوان؛ سامانه وام ازدواج از دسترس خارج شد

قابل توجه زوج‌های جوان؛ سامانه وام ازدواج از دسترس خارج شد
با تصمیم بانک مرکزی، سامانه وام ازدواج به طور موقت از دسترس خارج شده است.

طی هفته‌های اخیر و بعد از تنش‌های به وجود آمده در فضای امنیتی کشور درپی جنگ رمضان (تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران)، متقاضیان وام ازدواج از خارج شدن سامانه وام ازدواج از دسترس خبر داده‌اند و همچنان این شرایط پا برجاست.

طبق پیگیری‌ها از بانک مرکزی، اعلام شد که سامانه وام ازدواج توسط این بانک فعلا از ارائه خدمات منع شده و به زودی با فراهم شدن شرایط لازم از نظر امنیتی، این سامانه در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.

طبق اطلاعات ارائه شده به ایسنا، مسئولان مربوطه در بانک مرکزی هم اکنون در تلاش هستند شرایط لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های وام ازدواج فراهم کنند.

همچنین خبرهایی وجود دارد که در صورت امکان و تایید نهایی توسط مراجع مربوطه، سامانه‌ای جدید برای تسهیلات ازدواج توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شود. فعلا این سامانه در حال طراحی و نیازمند تایید نهایی است.

 

منبع ایسنا
