ماجرای حمله خرس به محیطبانان پارک ملی گلستان چه بود؟
روز گذشته دو محیطبان هنگام گشتزنی در پارک ملی گلستان از سوی یک خرس مجروح میشوند که حال عمومی آنان خوب است.
زندگی محیطبانان همواره با خطر عجین است، روزی شکارچی غیرمجاز با اسلحه سینهشان را نشانه میگیرد، روزی دیگر خود حیات وحش بیآن که قصد بدی داشته باشد، مرز حریمش را با خون آنها خط میکشد.
آنها هر روز به استقبال ناشناختهها میروند، با لباس خاکی و دلی به وسعت طبیعت این سرزمین. در دل جنگلهای انبوه، در گرمای سوزان و سرمای استخوانسوز، تنها یک هدف دارند، محافظت از آنچه امانت طبیعت است، اما این امانتداری گاه بهایی دارد که نه در هیچ قانونی نوشته شده و نه در هیچ دوره آموزشی میتوان برایش آماده شد.
حالا باز هم نام محیطبانان بر سر زبانها افتاده است، ماجرا از همان لحظه صدای شلیک که آرامش بهاری پارک ملی گلستان را شکسته بود شروع میشود.
روز گذشته یک گشت معمولی در بهار سبز پارک ملی گلستان، به صحنهای ناگهانی و نفسگیر بدل شد؛ جایی که طبیعت وحشی از پشت انبوه درختان، بیصدا کمین کرده بود.
دو محیطبان در محدوده سولگرد (منطقه بکیاتاق) طبق روال هر روز مشغول گشتزنی و پایش منطقه بودند. ناگهان صدای شلیک، سکوت پارک را شکست. آنها بیدرنگ به سمت منبع صدا حرکت کردند، غافل از اینکه در میان درختان، حادثه در کمین است.
پوشش انبوه جنگلی و جلگهای منطقه - که در بهار هر سال چتر سبزش بر زمین میگسترد - مانع از آن شد که محیطبانان حضور یک خرس را در همان نزدیکی تشخیص بدهند. خرس مشغول خوردن شکار تازهاش بود که حضور انسانها حریم ناگهانی قلمروش را نشانه رفت.
محیطبانان پس از مواجهه رو در رو با خرس، ابتدا اقدام به شلیک تیرهوایی کردند، اما این حرکت نه تنها جانور را دور نکرد، بلکه او را به سمت آنها کشاند. در حمله مستقیم خرس یکی از محیطبانان با شدت به یک صخره برخورد کرد و مجروح شد. همکارش بلافاصله برای کمک به او پیش رفت، اما خرس پای این محیطبان را مجروح کرد و از محل دور شد.
بلافاصله پس از اطلاع از حادثه هماهنگیهای فوری برای انتقال مجروحان به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد انجام شد. خوشبختانه پیگیریها از اداره کل محیط زیست گلستان نشان میدهد که حال عمومی هر دو محیطبان خوب ارزیابی میشود و روند درمانی آنها بدون مشکل در جریان است.
شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست لحظاتی پس از وقوع حادثه شخصاً با تیمهای درمانی تماس گرفت و ضمن پیگیری دقیق روند مداوا، بر رسیدگی فوری و ویژه تا بهبودی کامل این دو مدافع طبیعت تأکید کرد.