مراسم تجلیل از خوش‌حسابان عوارض شهری با حضور معاون شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری در ساختمان بلدیه تهران برگزار شد.

اهدای ۱۰خودرو به برنده‌های ۱۴۰۳ ماجرای اهدای جایزه خوش‌حساب‌ها به ۱۲آذر سال گذشته برمی‌گردد که جشن خوش‌حساب‌ها با حضور شهردار تهران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد. در این مراسم شهروندانی که عوارض سال ۱۴۰۳خود را در موعد مقرر، یعنی تا ۲۹ اسفند همان سال پرداخت کرده بودند، در مراسم قرعه‌کشی شرکت داده شدند و این میان از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند خوش‌حساب، ۱۰نفر خوش شانس‌تر بودند و خودروی کوییک بردند. قرار بود خودروها در همان اسفند ۱۴۰۴به برندگان مراسم قرعه‌کشی اهدا شود، اما به‌دلیل آغاز جنگ تحمیلی سوم، این موضوع به سال جدید موکول شد. ۱۰درصد عوارض برای پسماندها مراسم واگذاری جایزه خوش‌حساب‌ها مقابل ساختمان شماره یک تهران (بلدیه) با حضور سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران و محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند برگزار شد. دلیل حضور قضاتلو این بود که ۱۰درصد هزینه‌های سالانه نگهداشت شهر ازجمله پسماند ازهمین عوارض سالانه تامین می‌شود. در انتهای مراسم برندگان ۱۰دستگاه خودرو به ‌روی صحنه رفتند و کلید خودروی خودشان را تحویل گرفتند. نشستن برندگان پشت فرمان و خروج خودروها از محوطه بلدیه هم آخرین سکانس این مراسم بود. برگزیدگان خوش‌شانس چه کسانی بودند؟

-زهرا سادات حسینی‌فر

-علی صولت ایزدی

-حامد افقی

-محبوبه زعیم‌باشی با وکالت محمدحسن زعیم‌باشی

-ملیحه نیکو آبکنار و ورثه میرحسین نورانی آبکنار

-نسرین گلستانی

-فاطمه زمانیان

-پروین زارعین

-الهام مجیدی

-محمدرضا جانیان

برگزیدگان چه می‌گویند؟

با خودرو ما را غافلگیر کردند

الهام مجیدی، ساکن محله بریانک:

من و همسرم عادت داریم قبض‌ها و اقساط وام‌ها را بموقع پرداخت کنیم، حتی عوارض نوسازی و پسماند و... را نیز هر سال زودتر از موعد پرداخت می‌کنیم. همین پرداخت بموقع عوارض باعث شد مسئولان شهرداری به در منزل بیایند و اطلاع دهند که برنده قرعه‌کشی خوش‌حسابی در پرداخت عوارض شده‌ایم، اما اعلام نکردند که جایزه خودرو است تا غافلگیر شویم. بعد که متوجه شدیم این جایزه خودرو است بسیار خوشحال شدیم، چون ما به تازگی ماشین‌مان را برای خرید منزل فروخته بودیم.

خوش‌حسابی وظیفه همه شهروندان است

پروین زارعی، ساکن منطقه ۷:

ماه رمضان سال گذشته، گروهی از شهرداری به در خانه ما آمدند و اعلام کردند که برنده شده‌ایم، گفتم برنده چی؟ گفتند خوش‌حسابی در پرداخت عوارض. من خیلی خوشحال شدم و انتظار نداشتم که به‌دلیل خوش‌حسابی در پرداخت عوارض برنده شوم. معتقدم در شهری که زندگی و از امکاناتش استفاده می‌کنیم، باید عوارض آن را هم پرداخت کنیم تا صرف موضوعاتی مثل نظافت شهر، توسعه فضای سبز و... شود. درواقع پرداخت بموقع عوارض به نفع خودمان است و در نهایت بهره‌اش را خود شهروندان می‌برند.

مسئولان چه گفتند؟

پرداخت عوارض یک تکلیف قانونی است

علی خوشنود، مدیرکل تشخیص و وصول مطالبات شهرداری تهران:

سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عوارض خود را در موعد قانونی و مقرر یعنی ۲۹اسفندماه پرداخت کردند. قرعه‌کشی انجام شد و جوایزی به افراد خوش‌حساب تعلق گرفت. هدف از اهدای جوایز تشویق شهروندان به پرداخت عوارض نبود، چون پرداخت عوارض یک تکلیف قانونی است اما وقتی این شهروندان که تعدادشان هم کم نیست و حدود ۳۵ درصد از جامعه را شامل می‌شوند، با شروع سال عوارض خود را پرداخت می‌کنند براساس تدابیر شهردار تهران جوایزی به آنها تعلق گرفت.

۲۲خوردروی برقی؛ جوایز خوش‌حسابان ۱۴۰۴

سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری:

باتوجه به اتفاقات پایان سال گذشته و جنگ تحمیلی سوم، ۴۵روز پرداخت عوارض پسماند و کسب و پیشه تمدید شد تا شهروندان بتوانند از تخفیفات استفاده کنند و مشمول جریمه نشوند. همچنین جوایز افراد خوش‌حساب که عوارض خود را سال ۱۴۰۳بموقع پرداخت کرده بودند، تحویل داده شد. قرعه‌کشی مربوط به‌خودروهای جدید برای افرادی که عوارض خود را سال ۱۴۰۴و همچنین ۴۵روز ابتدای سال ۱۴۰۵در موعد مقرر پرداخت می‌کنند، هر شب انجام و به‌صورت زنده از صدا و سیما پخش می‌شود. برای قرعه‌کشی جدید ۲۲خودروی برقی درنظر گرفته شده است. در این دوره از مدیریت شهری تمام انگیزه توسعه چندجانبه حل مسائل؟ شهر تهران است و زیرساخت‌ها براساس نیازها توسعه می‌یابد تا رفاه شهروندان بیشتر شود. تا قبل از این دوره از مدیریت شهری بودجه شهرداری کمتر از ۳۰همت بود، اما اکنون ۹برابر شده و به ۲۷۰همت رسیده است. قطعا هرچه بیشتر منابع مالی تامین شود خدمات بهتر ارائه می‌شود.

۳۵درصد از شهروندان عوارض نوسازی، کسب و پیشه شهرداری را در موعد مقرر پرداخت می‌کنند.

۱۰خودروی کوییک به منتخبان قرعه‌کشی خوش‌حسابی عوارض شهرداری اهدا شد.

۱۳۰۰۰۰۰شهروند در سال ۱۴۰۳عوارض شهرداری را در موعد مقرر پرداخت کردند.

امتحان شانس تا ۱۵اردیبهشت

با اهدای جوایز برندگان سال ۱۴۰۳، حالا نوبت به شهروندان برای شرکت در قرعه‌کشی سال ۱۴۰۴است، چون تا ۱۵اردیبهشت مهلت پرداخت عوارض تمدید شده و شهروندان فرصت دارند شانس خود را برای برنده شدن در قرعه‌کشی ۲۲خودروی برقی و دیگر جوایز نقدی امتحان کنند.

عوارض شهرداری شامل چه مواردی است؟

نوسازی

مشاغل

بهای خدمات مدیریت پسماند (مسکونی و غیرمسکونی)

عوارض سالانه و آلایندگی وسایل نقلیه

مشوق‌های پرداخت عوارض خودرو تا ۱۵اردیبهشت‌:

۲۰درصد تخفیف

بخشودگی جریمه ۳۲درصدی تأخیر در پرداخت

افزایش جوایز به ۲۲دستگاه خودروی برقی، ۱۵جایزه ۱۰۰میلیون تومانی و ۱۵۰۰جایزه ۱۰میلیون تومانی

۲شیوه پرداخت عوارض:

۱.پرداخت الکترونیک از طریق اپلیکیشن شهرزاد

۲.مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر

نکته:

- شهروندانی که فیش پرداخت عوارض صدور پروانه و نظارت فنی را دریافت کرده‌اند اگر تا پایان سال گذشته موفق به پرداخت نشده‌اند، می‌توانند با پرداخت نقدی و یکجا تا ۱۵اردیبهشت مشمول پاداش ۱۵درصدی شوند.

- اگر شهروندان تا ۱۵اردیبهشت اقدام به دریافت عوارض کنند، مبالغ سال۱۴۰۴ برایشان محاسبه می‌شود و مشمول پاداش ۱۵درصدی خواهند شد.

- قرعه‌کشی برای خوش‌حسابان عوارض شهرداری سال ۱۴۰۴هر شب ساعت ۲۰:۱۰ از شبکه۳سیما به‌صورت زنده انجام می‌شود.

- اگر پرداخت به‌صورت غیرنقدی توسط مؤدیان انجام شود، شهروندان تا سقف ۱۰درصد پاداش و جایزه‌ خوش‌حسابی دریافت خواهند کرد.

- اگر عوارض(حفظ و گسترش فضای سبز، جرایم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰و بهای خدمات پارکینگ) به‌صورت تقسیط پرداخت شود، مشمول پرداخت نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد بود.

