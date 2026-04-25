جزئیات برگزاری امتحانات دانش آموزان در شرایط جنگی
با تأثیرپذیری نظام آموزشی از شرایط جنگی، برگزاری امتحانات دانشآموزان با تغییرات و ابهام در زمانبندی، بهویژه در آزمونهای نهایی، همراه شده است.
با آغاز جنگ و تغییرات گسترده در ابعاد مختلف زندگی، نظام آموزشی کشور نیز دستخوش تحولات جدی شده است؛ تحولاتی که بیش از همه در نحوه آموزش و زمانبندی امتحانات دانشآموزان نمود پیدا کرده و همچنان ابهاماتی درباره زمان دقیق برگزاری برخی آزمونها، بهویژه امتحانات نهایی، وجود دارد.
در شرایطی که امنیت روانی و تداوم آموزش به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها تبدیل شده، مسئولان وزارت آموزش و پرورش تلاش کردهاند با اتخاذ سیاستهای منعطف، روند یادگیری را حفظ کنند. بر این اساس، ارزشیابی تحصیلی دانشآموزان در اغلب پایهها به معلمان واگذار شده تا با توجه به شناخت دقیق از شرایط آموزشی و وضعیت هر دانشآموز، نمرات نهایی را ثبت کنند.
واگذاری ارزشیابی به مدارس
مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر اینکه جای نگرانی برای خانوادهها وجود ندارد، اعلام کرده است که از پایه اول ابتدایی تا دهم، فرآیند ارزشیابی بر عهده معلمان است و تنها در پایه نهم برخی دروس بهصورت استانی و هماهنگ برگزار میشود. این تصمیم با هدف افزایش انعطافپذیری در شرایط خاص و حفظ کیفیت آموزش اتخاذ شده است.
به گفته او، معلمان به دلیل آگاهی کامل از روند آموزش و شرایط دانشآموزان، بهترین مرجع برای ارزیابی عملکرد تحصیلی هستند و نظارت بر این فرآیند نیز توسط شورای مدارس انجام میشود. همچنین ثبت نمرات و آغاز امتحانات داخلی برای برخی پایهها از نهم خرداد برنامهریزی شده است.
ابهام در زمان امتحانات نهایی
با وجود اعلام برنامههای اولیه، زمان دقیق برگزاری امتحانات نهایی همچنان وابسته به شرایط و تصمیمگیری مراجع ذیصلاح است. آذرکیش در اینباره تصریح کرده که هر زمان مجوزهای لازم صادر شود، امتحانات نهایی حداقل ۱۵ روز بعد برگزار خواهد شد. این موضوع نشان میدهد که هنوز قطعیت کاملی درباره زمان این آزمونها وجود ندارد.
او همچنین به هماهنگی میان نهادهای مختلف، از جمله وزارت علوم، در صورت تغییر زمان آزمونها اشاره کرده و گفته است هرگونه تصمیم جدید با همکاری دستگاههای مرتبط اتخاذ خواهد شد.
تلاش برای حفظ آرامش دانشآموزان
در کنار تغییرات اجرایی، یکی از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش، کاهش اضطراب دانشآموزان و خانوادههاست. مسئولان این وزارتخانه تأکید دارند که تمامی سناریوهای ممکن را پیشبینی کردهاند تا در هر شرایطی، روند آموزش و ارزشیابی با کمترین اختلال ادامه یابد.
از سوی دیگر، توصیه شده است که خانوادهها اخبار مربوط به امتحانات و برنامههای آموزشی را تنها از منابع رسمی دنبال کنند تا از بروز سردرگمی و نگرانیهای بیمورد جلوگیری شود.
آموزش در سایه بحران
شرایط جنگی باعث شده نظام آموزشی با رویکردی متفاوت و منعطفتر عمل کند. واگذاری اختیارات بیشتر به مدارس و معلمان، تعویق احتمالی امتحانات و وابستگی زمان آزمونهای نهایی به تصمیمات کلان، همگی نشاندهنده تغییر الگوی مدیریت آموزشی در شرایط بحران است؛ الگویی که تلاش میکند میان حفظ کیفیت آموزش و تأمین آرامش روانی دانشآموزان تعادل برقرار کند.