پیش بینی قیمت طلا در صورت توافق ایران و آمریکا

علی عقیلی با اشاره به وضعیت طلا در شرایط بلاتکلیفی فعلی، اظهار کرد: متاسفانه قیمت طلا به دلیل قرارگیری در شرایط «نه جنگ و نه صلح»، از شفافیت کافی برخوردار نیست و پیش‌بینی روند آتی آن عملا امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. در این معادله پیچیده، فرمول کلاسیک رابطه معکوس میان قیمت نفت و انس جهانی طلا همچنان برقرار است.

وی با اشاره به آخرین شاخص‌های قیمتی در بازار طلا، افزود: بر اساس آمارهای ثبت شده تا روز گذشته (اول اردیبهشت ماه)، قیمت هر انس جهانی طلا ۴۷۸۸ دلار است. در بازار داخلی نیز به تبعیت از این نرخ، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۷ میلیون تومان نوسان دارد که قیمت دقیق ثبت شده برای آن ۱۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان بوده است. در جبهه مقابل، قیمت نفت نیز با روندی صعودی، در سطحی بالاتر از ۹۴ دلار قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی حوزه طلا با اشاره به تاثیر متغیرهای نظامی و دیپلماتیک بر شاخص‌های قیمتی، بیان کرد: علاوه بر شاخص‌های قیمتی، متغیرهای محیطی نظیر بسته شدن تنگه هرمز و وضعیت محاصره‌ای ناوگان نظامی آمریکا، این معادله را به حالتی بسیار پیچیده سوق داده است. در بخش دیپلماتیک نیز، موضع منطقی ایران بر این پایه استوار است که تا زمان تداوم محاصره، آتش‌بس معنایی ندارد و نشستن پای میز مذاکره در این شرایط، خفت‌بار قلمداد می‌شود.

وضعیت بازارها در سایه تهدیدات و تنش‌های احتمالی

عقیلی با اشاره به وضعیت بازارها در سایه تهدیدات و تنش‌های احتمالی، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقابل‌های سیاسی اخیر و احتمال عملی شدن تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا، می‌تواند کشور را در وضعیت دشواری قرار دهد. هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و نیروگاه‌ها، بحرانی جدی ایجاد خواهد کرد که مستقیما بر بازارهای جهانی و داخلی اثر می‌گذارد. در این میان، اصلی‌ترین ابزار فشار ایران در برابر این تهدیدات، انسداد کامل و قاطعانه تنگه هرمز و پاسخ به حملات از طریق هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشورهای منطقه و متحدان آمریکا خواهد بود. در صورت وقوع چنین سناریویی، قیمت نفت به شکلی سرسام‌آور افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه با جدی شدن احتمال جنگ شاخص دلار تقویت شود، بیان کرد: در این صورت، بر خلاف تصور عمومی، انس جهانی طلا تحت فشار قرار گرفته و احتمالا به زیر ۴۵۰۰ دلار سقوط خواهد کرد. این تضاد بین افزایش قیمت نفت و کاهش قیمت طلا، نشان‌دهنده پیچیدگی شدید بازار در شرایط بحرانی پیش‌ رو است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران از ترس تورم جهانی و گرانی سوخت، سرمایه‌های خود را از صندوق‌های مجازی و بورس خارج کرده و به طلای فیزیکی تبدیل کنند تا امنیت دارایی‌شان حفظ شود، تصریح کرد: در این میان، اگر شرایط به سمت آتش‌بس برود، قیمت‌ها احتمالا در همین سطح فعلی باقی می‌مانند اما بعید است این وضعیت ثبات زیادی داشته باشد؛ چراکه بسته ماندن تنگه هرمز در بلندمدت، علاوه بر ایجاد بحران برای کشورهای عربی، فشار خردکننده‌ای به اقتصاد جهانی وارد می‌کند و تامین هزینه‌های جنگ و سوخت گران را برای همه دشوار خواهد کرد.

وی ادامه داد: اثرات این بحران در حال حاضر در کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا نمایان شده است. در این میان، خوش‌بینانه‌ترین سناریو این است که خرد و تدبیری حاکم شود تا طرفین به یک توافق جامع دست پیدا کنند؛ توافقی که در آن تحریم‌ها از کشور برداشته شود. همچنین عزت ملی حفظ شده تا سایه جنگ برای همیشه از سر کشور کنار گذاشته شود. در این صورت، آمریکا نیز می‌تواند با پذیرش واقعیت، پایگاه‌های خود را از خاورمیانه جمع‌آوری کرده و حتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز وارد کشور شود. در صورت توافق، قطعا کشور به سمت توسعه سریع هدایت خواهد شد که نتیجه مستقیم آن، پایین آمدن قیمت نفت و بازگشت دوباره اقبال سرمایه‌گذاران به بازار طلا خواهد بود؛ به طوری که حتی می‌توان انتظار داشت قیمت انس جهانی طلا دوباره اوج گرفته و به بالای ۵۴۰۰ دلار برسد.

هم‌پوشانی قیمت دلار و انس جهانی در بازار داخلی

عقیلی با اشاره به اینکه در صورت تحقق این سناریوی خوش‌بینانه، بازار داخلی نیز از تحولات متاثر خواهد شد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود که ارزش ذاتی دلار با افت اندکی مواجه شده و برای مثال از نرخ فعلی ۱۴۸ هزار تومان، تا محدوده ۱۳۰ هزار تومان کاهش یابد. در چنین شرایطی، هرچند قیمت انس جهانی طلا افزایش پیدا کند اما کاهش نرخ دلار در بازار داخلی می‌تواند تا حد زیادی این افزایش قیمت جهانی را تعدیل کند. در واقع، اثر این دو عامل بر یکدیگر نوعی هم‌پوشانی ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به توازن قیمت‌ها در بازار داخل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی حوزه طلا با بیان اینکه باید این واقعیت را در نظر گرفت که قیمت دلار از یک سطح مشخص پایین‌تر نخواهد رفت، اظهار کرد: در واقع، تصور اینکه قیمت دلار بخواهد به زیر ۱۰۰ هزار تومان بازگردد بیشتر به یک افسانه شبیه است تا واقعیت؛ چراکه ارزش ذاتی دلار در حال حاضر در همین محدوده‌ها تثبیت شده و کاهش بیشتر از این میزان، دور از انتظار خواهد بود.

عقیلی با اشاره به کاهش تقاضای طلای تزئینی، اضافه کرد: در حال حاضر، بازار طلای تزئینی به دلیل هزینه‌های بالا اجرت عملا از رونق افتاده است. بسیاری از افراد برای فروش طلای خود (تزئینی و آب‌شده) به بازار مراجعه می‌کنند، اما نه برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای تامین مایحتاج روزمره و گذران زندگی در این شرایط دشوار اقتصادی اقدام می‌کنند.

رکود در کسب‌وکارهای مجازی با قطعی اینترنت و فروش اجباری طلا برای گذران زندگی

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه فضای مجازی، تا ۹۰ درصد آسیب دیده و پلتفرم‌های زیادی از بین رفتند، بیان کرد: صنایعی نظیر آژانس‌های هواپیمایی و تورگردان‌ها به دلیل توقف پروازها، فروش خود را به‌طور کامل از دست دادند و حالا ناچار هستند با فروش ذخایر طلای خود اموراتشان را بگذرانند. در این میان، بازار دچار نوعی سردرگمی جدی شده است؛ به طوری که حتی اگر قیمت طلا بر روی تابلو ۱۷ میلیون تومان باشد، ممکن است در بازار همان طلا را به قیمت ۱۴ میلیون تومان از شما نخرند.

عقیلی ادامه داد: دلیل این اتفاق این است که قیمت‌ها براساس «انتظارات» شکل می‌گیرند و در حال حاضر انتظار عمومی بر این است که نه ایران و نه آمریکا توان و تمایلی برای یک جنگ مجدد و طولانی‌مدت ندارند. برای هر دو طرف، حرکت به سمت یک آتش‌بس دائمی یا صلح، منطقی‌تر و پرسودتر است به همین دلیل سیگنال‌ها به ما هشدار می‌دهد که در شرایط فعلی باید با احتیاط کامل رفتار کنیم.