توئیت مرندی خطاب به ونس: چمدان هایت را باز کن و راهی اسلام آباد نشو+ عکس

سید محمد مرندی، تحلیلگر سیاسی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

به معاون رئیس‌ جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، توصیه می‌کنم چمدان‌هایش را باز کند و راهی اسلام‌ آباد نشود.

با این خواسته‌های توهم‌ آمیز و غیرواقعی و ادامه محاصره دریایی، هیچکس در تهران حاضر به مذاکره با او نیست.