توئیت مرندی خطاب به ونس: چمدان هایت را باز کن و راهی اسلام آباد نشو+ عکس
تحلیلگر سیاسی در توئیتی خطاب به ونس نوشت: با این خواستههای توهم آمیز و غیرواقعی و ادامه محاصره دریایی، هیچکس در تهران حاضر به مذاکره نیست.
سید محمد مرندی، تحلیلگر سیاسی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به معاون رئیس جمهور آمریکا، جیدی ونس، توصیه میکنم چمدانهایش را باز کند و راهی اسلام آباد نشود.
با این خواستههای توهم آمیز و غیرواقعی و ادامه محاصره دریایی، هیچکس در تهران حاضر به مذاکره با او نیست.
منبع خبرآنلاین