استرسهای شدید را با این ویتامین از بین ببرید
یک متخصص بیوتکنولوژی دارویی، ویتامین C را یکی از مهمترین ویتامینهای محلول در آب دانست که در فرآیندهای زیستی بدن نقشی اساسی دارد.
محمدجواد راعی، گفت: ویتامین C با تقویت فعالیت نوتروفیلها و لنفوسیتها، توان دفاعی بدن را در برابر عوامل عفونی افزایش میدهد.
وی افزود: ویتامین C با خاصیت آنتیاکسیدانی خود میتواند رادیکالهای آزادی را که در اثر استرس یا التهاب افزایش مییابند خنثی کند و از آسیب سلولی جلوگیری کند.
راعی ادامه داد: در شرایط استرس طولانیمدت، سطح هورمونهای استرس بالا میرود و این موضوع تولید رادیکالهای آزاد را تشدید میکند؛ بنابراین وجود آنتیاکسیدانهای کافی، بهویژه ویتامین C، نقش محافظتی مهمی دارد.
وی همچنین نقش این ویتامین در سنتز کلاژن، ترمیم بافتها و سلامت پوست و مخاط را مهم دانست و تأکید کرد: سلامت مخاط دستگاه تنفسی یکی از نخستین خطوط دفاعی بدن در برابر عوامل بیماریزا است.
راعی، منابع طبیعی ویتامین C را شامل مرکبات، کیوی، فلفل دلمهای، گوجه فرنگی، توت فرنگی و سبزیجات تازه عنوان کرد و گفت: از آنجا که این ویتامین به حرارت و نگهداری طولانیمدت حساس است، مصرف میوه و سبزیجات تازه اهمیت ویژه دارد.
وی افزود: اگرچه مکملهای ویتامین C در دوزهای مختلف در دسترس هستند، اما مصرف خودسرانه دوزهای بالا توصیه نمیشود، چرا که میتواند باعث مشکلات گوارشی یا افزایش خطر سنگ کلیه شود؛ انتخاب دوز مناسب باید با مشورت پزشک یا داروساز انجام بگیرد.