روش های تشخیص احساسات ناشی از اضطراب جنگ
وقتی اخبار و تصاویر فوری درباره جنگ، مرگ و ویرانی در رسانهها منتشر میشود، میتواند طاقتفرسا و ترسناک باشد. برای برخی، این ممکن است بر سلامت عاطفی تأثیر بگذارد و باعث اضطراب و استرس شود.
اخبار مربوط به جنگ و پیامدهای آن - تعداد جانهای از دست رفته، افرادی که خانههای خود را از دست میدهند و ... میتواند تکاندهنده باشد.
اضطراب جنگ میتواند:
احساسات جدیدی را برانگیزد: تماشای یک بحران جهانی مانند جنگ میتواند احساسات جدیدی از عدم اطمینان یا استرس را در شما برانگیزد که قبلاً هرگز تجربه نکردهاید. این اخبار ممکن است شما را نگران کند که چگونه میتواند بر اقتصاد، مشاغل، امنیت ملی یا عزیزانتان تأثیر بگذارد. اگر این اتفاق افتاد، با دوستان نزدیک و خانواده خود صحبت کنید تا واقعیت مشخص شود. اگر اخبار بیش از حد سلامت روان شما را آزار میدهد، در مورد آن با یک متخصص صحبت کنید.
نیاز به کنترل را افزایش دهد: چسبیدن به تلویزیون برای بهروزرسانی اخبار یا گشتن مداوم در رسانههای اجتماعی برای جستجوی اطلاعات بیشتر و آگاه ماندن میتواند حس کاذبی از کنترل به شما بدهد. در حالی که بهروز ماندن میتواند به شما کمک کند در موارد خاص اقدامات احتیاطی را انجام دهید اما بیش از حد آن ممکن است روال روزانه شما را مختل کند. روانشناسان میگویند این میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و در درازمدت اضطراب را افزایش دهد.
به گزارش «وب ام دی»، در عوض، متخصصان توصیه میکنند روی چیزهایی که میتوانید کنترل کنید، مانند سلامت عمومی خود تمرکز کنید. بنابراین سعی کنید:
- غذاهای سالم بخورید.
- به اندازه کافی بخوابید.
- آب زیادی بنوشید تا بدن شما هیدراته بماند.
- از عزیزان خود مراقبت کنید.
سلامت روان را تحت تاثیر قرار می دهد: اگر بیماری روانی مانند اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) یا افسردگی دارید، تماشای بیش از حد اخبار ناخوشایند میتواند آن را بدتر کند. در این صورت، زمان استفاده از صفحه نمایش را کاهش دهید. در صورت لزوم با پزشک یا درمانگر خود نیز صحبت کنید.