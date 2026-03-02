قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۱ اسفند اعلام شد + جدول
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه امروزدوشنبه ۱۱ اسفند به شرح زیر اعلام شد. بر اساس نرخهای اعلام شده در جدیدترین به روز رسانی، بازار نزولی مشاهده میشود.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در هر گرم به ۱۹ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه امامی در کانال ۲۰۷ میلیون تومانی معامله میشود.
آخرین جدول قیمت طلا در اسفند ماه
انس طلا
$ ۵۲۷۸
مظنه تهران
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰
طلا ۱۸ عیار
۱۹٫۶۲۲٫۴۰۰
طلای ۲۴ عیار
۲۶٫۱۶۰٫۰۰۰
آخرین قیمت انواع سکه در اسفند ماه
سکه طرح جدید
۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰
سکه طرح قدیم
۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
نیم سکه
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰
ربع سکه
۵۸٫۹۰۰٫۰۰۰
سکه گرمی
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰
منبع گسترش نیوزانتهای پیام/