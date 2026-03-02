رشد بی سابقه قیمت طلا پس از حمله تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران

با آغاز درگیری ها میان ایران و رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا رشد طلای جهانی با رشد کم سابقه ۳ درصدی در آستانه، ۵،۴۰۰ دلار قرار گرفت.

همچنین قیمت نفت برنت نیز با رشدی ۸ تا ۱۲ درصدی به نزدیکی های ۸۰ دلار رسید.

تحلیل گران بر این باورند ادامه درگیری ها می تواند قیمت نفت را به مرز ۱۰۰ دلار برساند که مشخصا تهدیدی برای امینت انرژی در سطح جهان است.

لازم به ذکر است شرکت‌های بیمه دریایی اسکولد و گارد اعلام کردند به دلیل درگیری‌ها در ایران و منطقه خلیج فارس، پوشش بیمه خطر جنگ برای کشتی‌ها را لغو می‌کنند. این شرکت‌ها اعلام کردند این تصمیم از پنجم مارس اجرایی خواهد شد.