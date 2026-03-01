سایه سنگین تنشهای نظامی بر بازار طلا
بازار جهانی طلا در هفته گذشته زیر سایه تشدید تنشهای آمریکا و ایران نوسان کرد و به بالای 5200 دلار بازگشت. اکنون معاملهگران بیش از هر زمان دیگری، به تحولات ژئوپلیتیک و سیگنالهای سیاست پولی فدرال رزرو چشم دوختهاند.
بازار طلا (XAU/USD) هفتهای پرنوسان اما بدون جهتگیری قاطع را پشت سر گذاشت. پس از شروعی نزولی در ابتدای هفته، قیمتها که تحت فشار تقویت دلار آمریکا قرار گرفته بودند، در ادامه با رشد تقاضای داراییهای امن، بار دیگر سطح روانی ۵۰۰۰ دلار را پس گرفتند. این بازگشت در شرایطی رخ داد که بازارها با کمبود دادههای درجه یک اقتصادی مواجه بودند و تحولات سیاسی به محرک اصلی قیمت تبدیل شد.
در ابتدای هفته، همزمان با تعطیلات «روز روسای جمهوری» در آمریکا، نوسانات بازار محدود بود. اما افت شاخصهای اصلی والاستریت پس از پایان تعطیلات، به تقویت دلار انجامید و طلا را به زیر ۵۰۰۰ دلار سوق داد. انتشار صورتجلسه نشست ژانویه فدرال رزرو نیز با لحنی انقباضی همراه بود و از احتمال حفظ رویکرد سختگیرانه در صورت تداوم تورم خبر داد؛ موضوعی که به تقویت بیشتر دلار کمک کرد.
ریسکهای ژئوپلیتیک و بازار طلا
با این حال، در ادامه هفته و همزمان با انتشار گزارشهایی درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، جریان ورود سرمایه به داراییهای امن شدت گرفت. بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» به همراه ناوگروه خود در منطقه مستقر شده و «یواساس جرالد فورد» نیز در مسیر خاورمیانه بود. این تحولات موجب شد طلا بار دیگر اوج بگیرد و به بالای ۵۰۰۰ دلار بازگردد.
کاهش برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا
در حوزه دادههای اقتصادی، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا نشان داد، اقتصاد این کشور در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۱.۴ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نسبت به رشد ۴.۴ درصدی فصل قبل کاهش چشمگیری داشته و بسیار پایینتر از انتظار سه درصدی بازار بود.
با وجود این ضعف رشد، جزئیات گزارش حاکی از تداوم فشارهای تورمی بود. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) در ماه دسامبر ۰.۴ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیشبینیها بود. همین پایداری تورم مانع از تضعیف محسوس دلار شد و اجازه نداد طلا شتاب صعودی بیشتری بگیرد.
تنشهای واشنگتن و تهران
در حال حاضر، تمرکز اصلی بازار بر تنشهای واشنگتن و تهران است. حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در 9 اسفند 1404 میتواند موج جدیدی از تقاضای احتیاطی را وارد بازار کند و طلا را به سمت مقاومتهای 5300 تا 5350 دلار سوق دهد. عبور پایدار از این محدوده، مسیر را به سوی 5400 و سپس 5500 دلار هموار میکند. در مجموع، تا زمانی که ابهامات ژئوپلیتیک پابرجاست، طلا بالای مرز ۵۰۰۰ دلار از حمایت نسبی برخوردار خواهد بود.