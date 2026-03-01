در ابتدای هفته، همزمان با تعطیلات «روز روسای جمهوری» در آمریکا، نوسانات بازار محدود بود. اما افت شاخص‌های اصلی وال‌استریت پس از پایان تعطیلات، به تقویت دلار انجامید و طلا را به زیر ۵۰۰۰ دلار سوق داد. انتشار صورت‌جلسه نشست ژانویه فدرال رزرو نیز با لحنی انقباضی همراه بود و از احتمال حفظ رویکرد سخت‌گیرانه در صورت تداوم تورم خبر داد؛ موضوعی که به تقویت بیشتر دلار کمک کرد.

ریسک‌های ژئوپلیتیک و بازار طلا

با این حال، در ادامه هفته و همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، جریان ورود سرمایه به دارایی‌های امن شدت گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» به همراه ناوگروه خود در منطقه مستقر شده و «یواس‌اس جرالد فورد» نیز در مسیر خاورمیانه بود. این تحولات موجب شد طلا بار دیگر اوج بگیرد و به بالای ۵۰۰۰ دلار بازگردد.

کاهش برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا

در حوزه داده‌های اقتصادی، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا نشان داد، اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۱.۴ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نسبت به رشد ۴.۴ درصدی فصل قبل کاهش چشمگیری داشته و بسیار پایین‌تر از انتظار سه درصدی بازار بود.

با وجود این ضعف رشد، جزئیات گزارش حاکی از تداوم فشارهای تورمی بود. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) در ماه دسامبر ۰.۴ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. همین پایداری تورم مانع از تضعیف محسوس دلار شد و اجازه نداد طلا شتاب صعودی بیشتری بگیرد.

تنش‌های واشنگتن و تهران

در حال حاضر، تمرکز اصلی بازار بر تنش‌های واشنگتن و تهران است. حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در 9 اسفند 1404 می‌تواند موج جدیدی از تقاضای احتیاطی را وارد بازار کند و طلا را به سمت مقاومت‌های 5300 تا 5350 دلار سوق دهد. عبور پایدار از این محدوده، مسیر را به سوی 5400 و سپس 5500 دلار هموار می‌کند. در مجموع، تا زمانی که ابهامات ژئوپلیتیک پابرجاست، طلا بالای مرز ۵۰۰۰ دلار از حمایت نسبی برخوردار خواهد بود.