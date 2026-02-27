بهترین روش سرمایهگذاری طلا در شرایط بحرانی چیست؟
در شرایطی که رشد نقدینگی، نااطمینانی سیاسی و احتمال تشدید تنشهای منطقهای، انتظارات تورمی را تقویت کرده، بازار طلا همانند موارد مشابه قبل، به پناهگاه اصلی سرمایهگذاران تبدیل شده است؛ بازاری که انتخاب شیوه ورود به آن، بیش از خودِ قیمت طلا اهمیت پیدا کرده است.
بازار طلا در ماههای اخیر نهتنها تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار، بلکه در سایه ابهامهای سیاسی و نگرانی از تشدید تنشهای منطقهای، وارد فاز جدیدی از چالش تصمیمگیری برای سرمایهگذاران شده است. افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، کاهش جذابیت بازارهای موازی و چشمانداز نامطمئن مذاکرات سیاسی، باعث شده پرسشهای متعددی درباره «بهترین زمان خرید»، «بهترین ابزار سرمایهگذاری» و «مدیریت ریسک در شرایط بحرانی» در میان فعالان بازار شکل بگیرد.
این گزارش تلاش میکند با جمعبندی مهمترین سوالات کاربران و سرمایهگذاران، تصویری شفاف از مسیر پیش روی بازار طلا، اهداف قیمتی و استراتژیهای پیشنهادی در شرایط عادی و بحرانی ارائه دهد.
قیمت طلا در کوتاهمدت به 24 میلیون تومان میرسد
بررسیها نشان میدهد با توجه به احتمال تداوم رشد قیمت دلار در نتیجه وضعیت نقدینگی کشور، چشمانداز میانمدت بازار طلا همچنان صعودی ارزیابی میشود. بر همین اساس، اهداف ۲۲ و ۲۴ میلیون تومانی برای هر گرم طلای ۱۸ عیار بهعنوان سطوح کوتاهمدت مطرح شده و در افق بلندمدت، دستیابی به محدوده ۳۰ میلیون تومان، دور از انتظار نیست؛ هرچند تحقق این اهداف بهشدت وابسته به تحولات سیاسی و سطح تنشهای منطقهای خواهد بود.
آیا در سطوح بالاتر طلا بفروشیم و دوباره وارد شویم؟
یکی از پرتکرارترین پرسشها برای ورود به بازار طلا این است که آیا با رسیدن قیمت طلا به محدودههای هدف، فروش و انتقال سرمایه به ابزارهای کمریسک مانند صندوقهای درآمد ثابت منطقی است یا خیر.
این مساله بیش از هر چیز به شرایط سیاسی بستگی دارد. در صورت کاهش محسوس تنشهای سیاسی، احتمال اصلاح یا دستکم درجا زدن قیمت طلا وجود دارد؛ اما در سناریوی تداوم ریسکهای ژئوپلیتیکی، فروش طلا و انتظار برای اصلاح میتواند به از دست رفتن ادامه موج صعودی منجر شود. با توجه به چشمانداز فعلی مذاکرات، انجام چنین جابهجاییهایی در مقطع کنونی توصیه نمیشود.
اولویت سرمایهگذاری در شرایط بحرانی چیست؟
در شرایط ایدهآل و باثبات، صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا بهعنوان گزینهای کمریسک و شفاف شناخته میشوند. اما در سناریوهای نامطلوب و جنگی، ریسک نقدشوندگی صندوقها به دلیل احتمال تعطیلی بازار سرمایه افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، اولویت سرمایهگذاری به ترتیب شامل طلای آبشده، سکه امامی با حباب پایین و صندوقهای طلاست؛ چراکه دارایی فیزیکی در شرایط بحرانی دسترسی مستقیمتری برای سرمایهگذار فراهم میکند.
آیا سرمایه صندوقهای طلا در شرایط بحرانی در خطر است؟
حتی در صورت تعطیلی بازار سرمایه، سرمایهگذاران از نظر قانونی مالک واحدهای صندوقهای طلا هستند و تجربههای گذشته نشان داده اصل دارایی در معرض خطر قرار نمیگیرد. با این حال، محدودیت اصلی در این دورهها، نداشتن دسترسی موقت به دارایی است؛ موضوعی که با بازگشایی بازار برطرف میشود.
سکه بخریم یا طلای آبشده؟
به اعتقاد کارشناسان بازار طلا انتخاب بین سکه و طلای آبشده به میزان حباب بستگی دارد. در شرایط فعلی سکه امامی به دلیل حباب اندک گزینه قابل قبولی است. خرید ربع سکه، نیمسکه و سکههای گرمی بهدلیل حباب بالا، پرریسک تلقی میشوند و طلای آبشده در دورههای پرتنش، کمریسکترین گزینه فیزیکی محسوب میشود.
محدوده ۶۰۰۰ دلاری در افق اونس جهانی طلا قابل پیشبینی است
پیشبینیها نشان میدهد، اونس جهانی طلا در کوتاهمدت بالای محدوده ۴۵۰۰ دلار باقی میماند. برای سال ۲۰۲۶، سقفهای ۵۵۰۰ دلار در کوتاهمدت و محدوده ۶۰۰۰ دلار در افق بلندمدت مطرح است؛ هرچند اصلاحهای مقطعی، بخشی طبیعی از مسیر صعودی است.
روشهای کمریسک و کمهزینه سرمایهگذاری در طلا کدامند؟
برای سرمایهگذاران خرد صندوقهای طلا و گواهی سپرده شمش طلا، بهدلیل کارمزد پایین، شفافیت و امکان سرمایهگذاری با مبالغ کم، گزینههای مناسبتری نسبت به خرید طلای زینتی یا گویهای طلا هستند.
طلا در نااطمینانیهای سیاسی همچنان میدرخشد
گفتنی است بازار طلا در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به مدیریت ریسک نیاز دارد. انتخاب ابزار مناسب سرمایهگذاری، توجه به حباب قیمتی، پرهیز از تصمیمهای هیجانی و در نظر گرفتن سناریوهای سیاسی، میتواند نقش تعیینکنندهای در بازدهی سرمایهگذاران داشته باشد. در نهایت، طلا همچنان یکی از جذابترین گزینهها برای حفظ ارزش دارایی در شرایط نااطمینانی اقتصادی و سیاسی باقی مانده است.