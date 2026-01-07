۱۰ عادت ساده برای ثابت نگهداشتن قند خون در طول روز
کنترل قند خون فقط مخصوص افراد دیابتی نیست؛ این ۱۰ عادت ساده به همه کمک میکند انرژی و سلامت بیشتری داشته باشند.
ثابت نگهداشتن قند خون در طول روز به افزایش انرژی، تمرکز بهتر و کاهش خطر ابتلا به دیابت و بیماریهای متابولیک کمک میکند. رعایت چند عادت ساده غذایی و سبک زندگی میتواند از نوسانات شدید قند خون جلوگیری کند؛ چه مبتلا به دیابت باشید و چه بهدنبال سبک زندگی سالمتر.
۱. روزتان را با صبحانه متعادل شروع کنید
سلامت نیوز نوشت: حذف صبحانه یا مصرف صبحانهای فقط شامل کربوهیدرات، باعث افزایش سریع قند خون و سپس افت ناگهانی آن میشود. صبحانهای شامل پروتئین، فیبر و چربی سالم انتخاب کنید.
نمونههای مناسب:
-
نان سبوسدار با تخممرغ و آووکادو
-
ماست یونانی با توتها، مغزها و دانه چیا
مصرف پروتئین در صبحانه میتواند از افزایش قند خون در وعدههای بعدی روز نیز جلوگیری کند.
۲. در هر وعده و میانوعده پروتئین داشته باشید
پروتئین سرعت ورود قند به جریان خون را کاهش میدهد. منابع ساده پروتئین شامل مرغ، حبوبات، تخممرغ آبپز، پنیر، مغزها و حتی گوشت خشک هستند. مقدار آن لازم نیست زیاد باشد؛ تعادل مهم است.
۳. غذاهای پرفیبر انتخاب کنید
فیبر جذب قند را کند کرده و به سلامت گوارش کمک میکند. منابع خوب فیبر عبارتاند از:
-
میوه و سبزی با پوست
-
عدس و لوبیا
-
مغزها و دانهها
-
غلات کامل
فیبر علاوه بر کنترل قند خون، احساس سیری و سلامت قلب را نیز تقویت میکند.
۴. از نوشیدنیهای شیرین دوری کنید
نوشابهها، شربتها، چای شیرین، نوشیدنیهای انرژیزا و برخی آبمیوهها باعث افزایش سریع قند خون میشوند.بهجای آنها آب، آب گازدار یا دمنوش بدون شکر بنوشید.
برای طعمدار کردن آب:
-
برش لیمو، پرتقال یا خیار
-
توتها
نعناع یا ریحان تازه به نوشیدنی خود اضافه کنید.
۵. در طول روز منظم غذا بخورید
فاصله طولانی بین وعدهها میتواند باعث افت قند خون، ضعف و لرزش شود. بهتر است:
هر ۳ تا ۴ ساعت غذا یا میانوعده متعادل بخورید.
به نشانههای گرسنگی بدن توجه کنید و وعدهها را حذف نکنید.
۶. غلات کامل را جایگزین غلات تصفیهشده کنید
غلات کامل آهستهتر هضم میشوند و قند خون را پایدارتر نگه میدارند.
انتخابهای بهتر:
-
برنج قهوهای
-
کینوا
-
جو دوسر
-
نان سبوسدار
۷. به اندازه وعدهها توجه کنید
حتی غذاهای سالم هم اگر زیاد مصرف شوند، قند خون را بالا میبرند. تقسیم بندی بشقاب کمککننده است:
نصف بشقاب: سبزیجات غیرنشاستهای
یکچهارم: پروتئین کمچرب
یکچهارم: غلات کامل یا مواد نشاستهای
۸. فعال بمانید
فعالیت بدنی باعث میشود عضلات از قند خون برای انرژی استفاده کنند. حتی ۱۰ دقیقه پیادهروی بعد از غذا هم مؤثر است.حرکتهای ساده روزانه مثل راه رفتن، کشش، باغبانی یا رقص در خانه مفیدند.
۹. استرس را مدیریت کنید
استرس مزمن هورمونهایی ترشح میکند که قند خون را بالا میبرند.
راهکارهای ساده:
-
تنفس عمیق
-
مدیتیشن
-
نوشتن
-
پیادهروی
-
نشستن در فضای باز
۱۰. خواب کافی و باکیفیت داشته باشید
کمخوابی باعث افزایش مقاومت به انسولین و بالا رفتن قند خون میشود. هدف، ۷ تا ۹ ساعت خواب شبانه است.
برای خواب بهتر:
-
ساعت خواب و بیداری منظم
-
دوری از صفحهنمایش قبل از خواب
-
محیط تاریک، خنک و آرام
-
پرهیز از وعدههای سنگین شبانه