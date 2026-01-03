کدام کشورها بیشترین کاربران اینترنت را دارند؟ + جایگاه ایران

در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد جمعیت جهان معادل حدود ۶ میلیارد نفر به اینترنت دسترسی دارند که نسبت به سال گذشته (۷۱ درصد یا ۵.۸ میلیارد نفر) افزایش داشته است.

اگرچه استفاده از اینترنت همچنان در حال رشد است، بیش از یک‌چهارم جمعیت جهان هنوز آفلاین‌اند. دسترسی به اینترنت همچنین با سطح درآمد کشورها رابطه مستقیم دارد: در کشورهای با درآمد بالا ۹۴ درصد مردم از اینترنت استفاده می‌کنند، در حالی که این رقم در کشورهای کم‌درآمد فقط ۲۳ درصد است.

این اینفوگرافی، ۲۰ کشور نخست را بر اساس تعداد کل کاربران اینترنت رتبه‌بندی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه جمعیت، اغلب نسبت به میزان ضریب نفوذ اینترنت اثر بیشتری دارد. داده‌های این مطلب از Datareportal گرفته شده است.

سلطه چین و هند از نظر مقیاس دسترسی به اینترنت

چین با حدود ۱.۳۰ میلیارد کاربر در رتبه اول از نظر دسترسی مردم به اینترنت قرار دارد که بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شود. هند با بیش از ۱.۰۳ میلیارد کاربر در رتبه دوم قرار می‌گیرد، اگرچه نرخ نفوذ اینترنت در آن فقط حدود ۷۰ درصد بوده و یکی از کشورهای با بالاترین جمعیت آفلاین است.

این دو کشور در مجموع، تعداد بیشتری کاربر اینترنت نسبت به مجموع کشورهای رتبه‌های بعدی دارند.

فراتر از دو رتبه اول، این جدول نشان می‌دهد بسیاری از اقتصادهای نوظهور مانند اندونزی، برزیل، پاکستان و نیجریه اکنون از بسیاری اقتصادهای پیشرفته در تعداد کاربران اینترنت پیشی گرفته‌اند؛ نشانه‌ای از انتقال تدریجی مرکز ثقل اینترنت جهانی به جنوب جهان.

با وجود رشد سریع جهانی، قاره آفریقا همچنان حضور کمرنگی در میان بزرگ‌ترین جمعیت‌های آنلاین دارد. نیجریه تنها کشور آفریقایی در میان ۱۰ رتبه نخست این فهرست است و فقط دو کشور آفریقایی در جمع ۲۰ کشور دیده می‌شوند؛ بازتابی از نرخ نفوذ پایین اینترنت و فاصله‌های زیرساختی، هزینه‌ای و دسترسی اینترنت در بسیاری مناطق این قاره.

ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۱۷اُم جهان قرار داشته و نزدیک به ۷۴ میلیون ایرانی به اینترنت دسترسی دارند.

