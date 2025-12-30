خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۹ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۹ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,214,112

دلار (بازار آزاد)

1,358,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,428,868

یورو (بازار آزاد)

1,619,400

درهم امارات

374,970

پوند انگلیس

1,857,600

لیر ترکیه

32,100

فرانک سوئیس

1,744,900

یوان چین

196,600

ین ژاپن

882,340

وون کره جنوبی

960

دلار کانادا

1,007,200

دلار استرالیا

921,300

دلار نیوزیلند

800,300

دلار سنگاپور

1,068,600

روپیه هند

15,360

روپیه پاکستان

4,921

دینار عراق

1,052

پوند سوریه

124

افغانی

21,320

کرون دانمارک

216,900

کرون سوئد

150,000

کرون نروژ

137,300

ریال عربستان

367,610

ریال قطر

365,000

ریال عمان

3,577,000

دینار کویت

4,476,900

دینار بحرین

3,649,174

رینگیت مالزی

339,400

بات تایلند

43,520

دلار هنگ کنگ

177,100

روبل روسیه

17,360

منات آذربایجان

810,500

درام ارمنستان

3,610

لاری گرجستان

512,100

سوم قرقیزستان

15,760

سامانی تاجیکستان

149,300

منات ترکمنستان

393,400
