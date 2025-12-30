قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۹ دی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۹ دی
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,214,112
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,358,200
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,428,868
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,619,400
|
درهم امارات
|
374,970
|
پوند انگلیس
|
1,857,600
|
لیر ترکیه
|
32,100
|
فرانک سوئیس
|
1,744,900
|
یوان چین
|
196,600
|
ین ژاپن
|
882,340
|
وون کره جنوبی
|
960
|
دلار کانادا
|
1,007,200
|
دلار استرالیا
|
921,300
|
دلار نیوزیلند
|
800,300
|
دلار سنگاپور
|
1,068,600
|
روپیه هند
|
15,360
|
روپیه پاکستان
|
4,921
|
دینار عراق
|
1,052
|
پوند سوریه
|
124
|
افغانی
|
21,320
|
کرون دانمارک
|
216,900
|
کرون سوئد
|
150,000
|
کرون نروژ
|
137,300
|
ریال عربستان
|
367,610
|
ریال قطر
|
365,000
|
ریال عمان
|
3,577,000
|
دینار کویت
|
4,476,900
|
دینار بحرین
|
3,649,174
|
رینگیت مالزی
|
339,400
|
بات تایلند
|
43,520
|
دلار هنگ کنگ
|
177,100
|
روبل روسیه
|
17,360
|
منات آذربایجان
|
810,500
|
درام ارمنستان
|
3,610
|
لاری گرجستان
|
512,100
|
سوم قرقیزستان
|
15,760
|
سامانی تاجیکستان
|
149,300
|
منات ترکمنستان
|
393,400