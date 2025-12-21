خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال افزایش دستمزد تا ۳۳ میلیون تومان وجود دارد؟

احتمال افزایش دستمزد تا ۳۳ میلیون تومان وجود دارد؟
کد خبر : 1730972
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشست‌ها هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد گفت: در جلسه دیروز نمایندگان حاضر در جلسات بعدی کمیته مزد تعیین شدند و مقرر شد که جلسه دو هفته بعد برگزار شود. از این پس جلسات به صورت 2هفتگی است و هر چه به پایان سال نزدیک شویم, مدت برگزاری جلسات کوتاه تر می شود.

 وی با بیان اینکه مقرر شد موسسه کار و تأمین اجتماعی و موسسه پژوهشی عالی تأمین اجتماعی پژوهشی درباره دستمزد و سبد معیشت داشته باشند افزود:در جلسه مطرح شد که از دانشگاه تهران,گروه پژوهشی درباره دستمزد و قدرت خرید کارگران پژوهش ارائه دهند.

 باقری اظهار داشت:شرکای اجتماعی خواستار حضور نماینده مرکز آمار, سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت و اقتصاد در جلسه شدند تا روند جلسات جدی تر پیش رود,‌ در این جلسات چانه زنی وجود ندارد و صرفاً تعیین سبد معیشت کارگران برای ورود به جلسات مزدی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طبق بررسی های ماه گذشته رقم سبد معیشت33 میلیون تومان محاسبه شد، گفت: با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست. حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند بسیار کمتر از رقم 33میلیون تومان هزینه ماهانه سبد معیشت است و این امر باعث کوچک شدن سفره کارگران شده است.

باقری گفت:سال گذشته رقم سبد معیشت در کمیته دستمزد بر اساس تورم متنهی به دی ماه 23 میلیون و 400هزار تومان تعیین شد. اما  دستمزد در بهترین حالت حدود 15میلیون تومان است. محاسبه ارقام و هزینه‌های سبد معیشت کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت می‌پذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعلام می‌شود مبنای مذاکرات جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

 

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن