احساس گیجی پس از خواب کوتاه معمولاً به دلیل بیدار شدن در مرحله خواب عمیق یا ناهماهنگی موقت سیستم عصبی رخ می‌دهد. با تنظیم مدت چرت، انتخاب زمان مناسب و استفاده از روش‌های بیداری تدریجی می‌توان از مزایای خواب کوتاه بهره‌مند شد، بدون آنکه دچار سردرگمی یا افت تمرکز شویم.

این وضعیت که در علم خواب با عنوان «خواب‌آلودگی پس از بیداری» (Sleep Inertia) شناخته می‌شود، ناشی از فرآیندهای عصبی و فیزیولوژیکی است که مغز را از حالت خواب به بیداری منتقل می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های Sleep Foundation و Harvard Medical School، شدت این حالت به مدت خواب، مرحله‌ای که فرد در آن از خواب بیدار می‌شود و شرایط فیزیکی بدن پیش از خواب بستگی دارد.

علت‌های علمی احساس گیجی بعد از خواب کوتاه

۱. بیدار شدن در مرحله خواب عمیق (Slow-Wave Sleep)

اگر چرت کوتاه وارد مرحله خواب عمیق شود و بیداری دقیقاً در همین مرحله اتفاق بیفتد، مغز هنوز در وضعیت کم‌فعال و کند قرار دارد. این وضعیت می‌تواند باعث گیجی، کاهش تمرکز و کندی واکنش‌ها شود.

۲. اختلال موقت در تنظیم انتقال‌دهنده‌های عصبی

در زمان خواب، سطح انتقال‌دهنده‌هایی مانند آدنوزین، GABA و ملاتونین تغییر می‌کند. بیدار شدن ناگهانی، به‌ویژه بدون زمان تطبیق، باعث تأخیر در بازگشت این مواد به سطح طبیعی و ایجاد احساس سنگینی ذهن می‌شود.