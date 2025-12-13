این ۴ دمنوش ساده به کاهش قند خون کمک میکنند
برخی نوشیدنیها بدون قند و افزودنی میتوانند در کنترل قند خون مؤثر باشند. در ادامه ۴ دمنوش مفید برای تنظیم قند خون معرفی میشود.
چای سبز و آب گوجهفرنگی: ترکیب یک لیوان چای سبز سرد شده با ۱۰۰ میلیلیتر آب گوجه تازه و چند قطره لیمو؛ مناسب مصرف صبحها.
شیر و دارچین: ترکیب یک فنجان شیر یا شیر بادام با نصف قاشق چایخوری دارچین؛ مناسب قبل از خواب یا بعد از غذا.
زرشک و دارچین: جوشاندن یک قاشق زرشک تازه با یک چوب دارچین در آب؛ مناسب قبل از وعدههای غذایی یا دو ساعت بعد از آن.
آب چشمه یا کوه: آب سبک و خالص، بدون کالری، که به هیدراتهماندن بدن و کاهش قند خون کمک میکند.
مشورت با پزشک پیش از مصرف این دمنوشها ضروری است.