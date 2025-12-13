چای سبز و آب گوجه‌فرنگی: ترکیب یک لیوان چای سبز سرد شده با ۱۰۰ میلی‌لیتر آب گوجه تازه و چند قطره لیمو؛ مناسب مصرف صبح‌ها.

شیر و دارچین: ترکیب یک فنجان شیر یا شیر بادام با نصف قاشق چای‌خوری دارچین؛ مناسب قبل از خواب یا بعد از غذا.

زرشک و دارچین: جوشاندن یک قاشق زرشک تازه با یک چوب دارچین در آب؛ مناسب قبل از وعده‌های غذایی یا دو ساعت بعد از آن.

آب چشمه یا کوه: آب سبک و خالص، بدون کالری، که به هیدراته‌ماندن بدن و کاهش قند خون کمک می‌کند.

مشورت با پزشک پیش از مصرف این دمنوش‌ها ضروری است.

منبع تسنیم

انتهای پیام/