کوفته انار و گردو ؛ طعم ویژه مخصوص شب یلدا
کوفته انار و گردو با ریشهای کاملاً ایرانی، ترکیبی از ترشی ملایم انار و عطر ناب گردوست که هر لقمهاش مزه خانه و خوراک سنتی را زنده میکند. با ما همراه باشید تا این غذای خوشمزه را درست کنیم.
مواد اولیه کوفته انار و گردو
• گوشت چرخکرده ۳۰۰ گرم
• برنج نیمپز ۱ پیمانه
• گردوی آسیابشده ۱.۲ پیمانه
• پیاز رندهشده ۱ عدد
• سبزی معطر (تره، جعفری، گشنیز) نصف پیمانه
• نمک، فلفل، زردچوبه به مقدار لازم
• ارگانو ۱ قاشق چای خوری
مواد لازم برای سس
• آب انار طبیعی ۲ پیمانه
• رب انار ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری
• پیاز خلالی ۱ عدد
• روغن به مقدار لازم
• کمی شکر (اختیاری برای بالانس طعم)
• زردچوبه، ارگانو، نمک و فلفل سفید به اندازه لازم
طرز تهیه
مادهکردن مایه کوفته
اول از همه یک کاسه بزرگ بردارید. گوشت، پیاز رندهشده که آب آن را گرفتید، برنج نیمپز و سبزیهای معطر را داخلش بریزید. کمی نمک، ارگانو، فلفل سفید، ۱ قاشق پودر سوخاری و زردچوبه اضافه کنید و خوب ورز دهید تا مواد کاملاً به خورد هم بروند.
مواد را یک ساعت در یخچال بگذارید تا استراحت کند.
کوفتهها را شکل بدهید
کوفتهها را اندازه نارنگی کوچک درست کنید. خیلی سفت فشار ندهید که موقع پخت ترک نخورند، اما انسجام داشته باشند.
کوفته ها را در روغن کم در تابه سرخ کنید.
آماده کردن سس خوشرنگ اناری
در یک قابلمه کمی روغن بریزید و پیازهای خلالی را سبک تفت بدهید.
سپس گردوی آسیاب شده را اضافه کنید و تفت دهید.
زردچوبه و فلفل سیاه و کمی دارچین در صورت تمایل را اضافه کنید.
حالا آب انار و رب انار را داخل قابلمه بریزید و هم بزنید تا سس یکدست شود. اگر آب انار خیلی ترش بود، یک قاشق شکر طعمش را بالانس میکند.
پخت کوفتهها
وقتی سس شروع به ریزجوش زد، کوفتهها را خیلی آرام داخل سس بگذارید.
در قابلمه را نیمهباز بگذارید و اجازه بدهید با حرارت کم حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بپزند.
در این مدت کوفتهها آرام آرام طعم انار و گردو را به خود میگیرند و سس هم غلیظ و خوشرنگ میشود.
سرو کردن
وقتی سس قوام پیدا کرد و کوفتهها جا افتادند، زمان سرو است!
دو دقیقه قبل از سرو می توانید دانه های انار را در داخل آب کوفته بریزید و درب قابلمه را نگذارید.
موقع سرو نیز غذا را با دانه های انار و خلال پسته تزیین کنید.
این غذا کنار برنج سفید،، یا حتی نان تازه فوقالعاده میشود.
ریشه این غذا
کوفته انار و گردو یک غذای اصیل ایرانی است که بیشتر در شمال کشور، مخصوصا گیلان و مازندران پخته میشود.
ترکیب انار و گردو یادآور خورش فسنجان است، اما به سبک کوفته!
به همین دلیل به آن «کوفته فسنجانی» هم میگویند.