رفع بوی بد چاه فاضلاب با جوش شیرین و پودر لباسشویی
بهترین روش برای برطرف کردن بوی بد چاه استفاده از ترکیبهای ساده و کمخطر خانگی است. به جای مواد شیمیایی آسیبزا میتوانید با ترکیب جوش شیرین و پودر لباسشویی و ریختن آن همراه آب داغ داخل لولهها، بوی نامطبوع چاه را بهطور مؤثر و ایمن از بین ببرید.
بوی بد چاه یکی از مشکلات آزاردهندهای است که اغلب به دلیل تجمع جرم، چربی، رسوبات و رشد باکتریها در داخل لولهها ایجاد میشود. بسیاری از افراد در اولین اقدام به سراغ مواد شیمیایی صنعتی میروند، اما این مواد در طولانیمدت به لولهها آسیب زده و حتی سلامت تنفسی افراد را تهدید میکنند. به همین دلیل توصیه میشود از روشهای ایمنتر و خانگی بهره ببرید.
یکی از مؤثرترین و بیخطرترین تکنیکها، استفاده از جوش شیرین و پودر ماشین لباسشویی است. جوش شیرین خاصیت ضدبو دارد و پودر لباسشویی نیز قدرت پاککنندگی بالایی ارائه میدهد. با ترکیب این دو و ریختن آنها همراه آب داغ داخل لولهها، واکنش پاککنندهای ایجاد میشود که چربیها و آلودگیهای چسبیده را شسته و بوی نامطبوع را از بین میبرد.
روش استفاده از ترکیب جوش شیرین و پودر ماشین لباسشویی
۱. یک پیمانه جوش شیرین را با نصف پیمانه پودر ماشین لباسشویی مخلوط کنید.
۲. ترکیب را داخل دهانه چاه یا سینک بریزید.
۳. یک تا دو لیتر آب داغ به آرامی روی آنها بریزید.
۴. اجازه دهید محلول حداقل یک ساعت داخل لوله بماند.
۵. در پایان، لوله را با مقداری آب ولرم شستشو دهید.
این کار بوی بد را بهطور قابلتوجهی کاهش داده و از رسوبگیری مجدد جلوگیری میکند.
مزایای استفاده از این روش
-
بدون خطر برای سلامت لولهها
-
حذف بوی بد بدون استفاده از مواد شیمیایی خورنده
-
مقرونبهصرفه و قابل اجرا با مواد موجود در خانه
-
مناسب برای سرویس بهداشتی، حمام و سینک آشپزخانه
سوالات متداول
آیا جوش شیرین به تنهایی هم بوی بد چاه را رفع میکند؟
بله، اما ترکیب آن با پودر ماشین لباسشویی قدرت پاککنندگی و ضدبو بودن آن را چند برابر میکند.
چند بار در ماه باید از این روش استفاده کرد؟
معمولاً یکبار در ماه کافی است، اما در صورت شدت گرفتگی بو، میتوانید هر دو هفته یکبار آن را انجام دهید.
آیا این روش برای همه نوع لوله مناسب است؟
بله، ترکیب جوش شیرین و پودر لباسشویی آسیبی به لولههای PVC یا فلزی وارد نمیکند.
اگر بوی بد بعد از این روش برطرف نشد چه باید کرد؟
در این صورت احتمالاً گرفتگی عمیقتر یا نشتی وجود دارد و بهتر است از سرویسکار لولهکشی کمک بگیرید.