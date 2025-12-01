با این ۲ ویتامین ریههایتان را تمیز کنید!
پژوهشگران با بررسی دادههای بیش از ۲۰۰ هزار نفر دریافتند رژیم غذایی سرشار از میوه، عملکرد ریه را بهبود میدهد و آثار مخرب آلودگی هوا را کاهش میدهد.
افرادی که میوه بیشتری مصرف میکردند، کاهش کمتری در حجم بازدم (FEV1) در مواجهه با آلودگی داشتند.
میوههایی با ویتامین C و K به دلیل دارا بودن آنتیاکسیدان و خواص ضدالتهابی، میتوانند از ریهها در برابر ذرات معلق هوا محافظت کنند.
ویتامین C در میوههایی مانند پرتقال، کیوی، توتفرنگی، گریپفروت و آناناس وجود دارد؛ ویتامین K نیز در کیوی، آووکادو، انگور، زغالاخته و برخی سبزیجات برگسبز یافت میشود.