۴ خوراکی ویژه برای ریه در روزهای آلوده

در روزهای آلوده، یکی از اندام‌هایی که بیشترین آسیب را می‌بیند، ریه‌ها هستند. آلودگی هوا با افزایش استرس اکسیداتیو و التهاب، سلامت تنفسی را تهدید می‌کند. اما گنجاندن برخی مواد غذایی در رژیم روزانه می‌تواند بدن را در برابر این آسیب‌ها مقاوم‌تر کند و به تقویت سیستم ایمنی و سم‌زدایی طبیعی کمک نماید.

۱. دانه‌های کتان سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ هستند که به کاهش التهاب و محافظت از بافت ریه در برابر آلاینده‌ها کمک می‌کنند.

۲. اسفناج با داشتن ویتامین‌های A، C و E و مقادیر بالای منیزیم، به بهبود عملکرد تنفسی و مقابله با رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند.

۳. بادام غنی از ویتامین E است و به شل شدن مجاری هوایی و تقویت تنفس کمک می‌کند.

۴. کلم بروکلی با ترکیبی از ویتامین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و آنزیم‌های سم‌زدا، از ریه‌ها در برابر آسیب ناشی از آلودگی محافظت کرده و ایمنی را افزایش می‌دهد.

