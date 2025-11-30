قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۹ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
119,149,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
117,542,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
158,839,000
|
طلای دست دوم
|
117,560,380
|
آبشده کمتر از کیلو
|
516,240,000
|
مثقال طلا
|
516,140,000
|
انس طلا
|
4,230.63
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,244,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,183,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
641,800,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
369,500,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
175,500,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,183,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
595,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
305,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
74,110,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
7,960,000
|
حباب نیم سکه
|
60,270,000
|
حباب ربع سکه
|
79,510,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,140,000