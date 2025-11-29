چرا باید در دیابت نوع ۲ آجیل بخورید؟

چه طرفدار سلامتی باشید و چه اهل خوردن آگاهانه، لذت بردن از یک مشت آجیل بهترین راه برای رساندن پروتئین‌های سالم، اسیدهای چرب امگا ۳ و فیبر مورد نیاز بدن است. علاوه بر این، برخی از آجیل‌ها سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، کلسیم و اسیدهای چرب غیراشباع هستند که برای سلامت کلی مفید هستند. با این حال، برای کسی که از دیابت نوع ۲ رنج می‌برد، داشتن یک رژیم غذایی با رعایت تعادل مواد مغذی و خوردن آگاهانه ضروری است، بنابراین همه انواع آجیل برای سلامتی مفید نیستند، اما بر اساس تحقیقات انجام شده چند آجیل وجود دارند که می‌توانند به مدیریت طبیعی سطح انسولین کمک کرده و سطح قند خون را کنترل کنند.

بادام

از تقویت سلامت مغز گرفته تا بهبود سلامت قلب، خوردن یک مشت بادام خیس خورده هر روز صبح می‌تواند دوز مناسبی از اسیدهای چرب امگا ۳، ویتامین E و فیبر را به بدن شما برساند و به مدیریت طبیعی دیابت کمک کند. طبق تحقیقی که در مجله متابولیسم در آوریل ۲۰۱۱ منتشر شد، خوردن بادام می‌تواند به تنظیم سطح گلوکز کمک کند. جدا از آن، خوردن بادام که غنی از آنتی‌اکسیدان است می‌تواند استرس اکسیداتیو را که منجر به دیابت و بیماری‌های قلبی می‌شود نیز کاهش دهد. در واقع، وجود منیزیم و اسیدهای چرب امگا ۳ به بهبود سلامت کلی کمک می‌کند. بهترین راه برای بهره‌مندی از فواید بادام، خیساندن آنها در طول شب در مقداری آب و سپس خوردن آنها پس از پوست کندن لایه بیرونی است. بادام خشک نمکی یا بو داده خشک می‌تواند ارزش غذایی پایین‌تری داشته باشد.