آجیل برای دیابتیها خوب است؟
افراد دیابتی باید در زمان مصرف خیلی از خوراکیها احتیاط کنند و توصیههای پزشک و رژیم غذایی را رعایت کنند. اما آیا خوردن آجیل در حد یک مشت برای بیمار دیابتی مفید است یا مضر؟
آیا میدانستید که یک مشت آجیل میتواند مواد مغذی ضروری مورد نیاز بدن شما را تأمین کند؟ اما اگر دیابت دارید، مصرف بیش از حد انواع آجیل ایده خوبی نیست. اگر کمی در مورد اینکه اگر دیابت دارید آجیل بخورید یا نخورید سردرگم شدهاید، باید ادامه مطلب را بخوانید.
چرا باید در دیابت نوع ۲ آجیل بخورید؟
چه طرفدار سلامتی باشید و چه اهل خوردن آگاهانه، لذت بردن از یک مشت آجیل بهترین راه برای رساندن پروتئینهای سالم، اسیدهای چرب امگا ۳ و فیبر مورد نیاز بدن است. علاوه بر این، برخی از آجیلها سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، کلسیم و اسیدهای چرب غیراشباع هستند که برای سلامت کلی مفید هستند. با این حال، برای کسی که از دیابت نوع ۲ رنج میبرد، داشتن یک رژیم غذایی با رعایت تعادل مواد مغذی و خوردن آگاهانه ضروری است، بنابراین همه انواع آجیل برای سلامتی مفید نیستند، اما بر اساس تحقیقات انجام شده چند آجیل وجود دارند که میتوانند به مدیریت طبیعی سطح انسولین کمک کرده و سطح قند خون را کنترل کنند.
بادام
از تقویت سلامت مغز گرفته تا بهبود سلامت قلب، خوردن یک مشت بادام خیس خورده هر روز صبح میتواند دوز مناسبی از اسیدهای چرب امگا ۳، ویتامین E و فیبر را به بدن شما برساند و به مدیریت طبیعی دیابت کمک کند. طبق تحقیقی که در مجله متابولیسم در آوریل ۲۰۱۱ منتشر شد، خوردن بادام میتواند به تنظیم سطح گلوکز کمک کند. جدا از آن، خوردن بادام که غنی از آنتیاکسیدان است میتواند استرس اکسیداتیو را که منجر به دیابت و بیماریهای قلبی میشود نیز کاهش دهد. در واقع، وجود منیزیم و اسیدهای چرب امگا ۳ به بهبود سلامت کلی کمک میکند. بهترین راه برای بهرهمندی از فواید بادام، خیساندن آنها در طول شب در مقداری آب و سپس خوردن آنها پس از پوست کندن لایه بیرونی است. بادام خشک نمکی یا بو داده خشک میتواند ارزش غذایی پایینتری داشته باشد.
گردو
یک گردو را در آب خیس کنید و صبح آن را مصرف کنید، این ممکن است کمی عجیب به نظر برسد، اما اگر دیابتی هستید یا با مقدار زیادی تری گلیسیرید دست و پنجه نرم میکنید، این ممکن است معجزه کند زیرا به تعادل سطح انسولین در طول روزهداری کمک میکند. گردو سرشار از کالری است، اما اگر در حد اعتدال مصرف شود، منجر به افزایش وزن نمیشود. طبق مطالعهای که در مجله دیابت، چاقی و متابولیسم منتشر شده است، خوردن گردو میتواند شما را برای مدت طولانیتری سیر نگه دارد و در نتیجه به مهار اشتها کمک کند.
پسته
پسته که سرشار از چربیها و پروتئینهای سالم است، با سیر نگه داشتن شما برای مدت طولانی، برای مدیریت طبیعی سطح انسولین مفید است. طبق گزارشی که توسط نشریه «مروری بر تحقیقات دیابتی» منتشر شده ، خوردن پسته میتواند به بهبود طبیعی سطح قند خون کمک کند. با این حال، توصیه میشود برای بهرهمندی از فواید این خوراکی ، پسته را در حد اعتدال مصرف کنید.
بادام زمینی
اگر دیابتی هستید، بادام زمینی میتواند بهترین شکل پروتئینی باشد که میتوانید مصرف کنید. خوردن منظم بادام زمینی به دلیل غنی بودن از پروتئین، فیبر و مواد معدنی، میتواند به کاهش وزن و همچنین سیر نگه داشتن شما بدون افزایش سطح انسولین کمک کند. با این حال، استفاده از بادام زمینی فرآوری شده یا نمکی به دلیل وجود نمک و مواد افزودنی بیش از حد، ایده خوبی نیست. بهترین راه برای لذت بردن از یک مشت بادام زمینی روزانه، خیساندن آنها در آب یا بو دادن خشک آنها بدون روغن و سپس خوردنشان است.