چطور با آب لاغر شویم؟

در حالی که مردم ساعت‌ها صرف ردیابی کالری دریافتی، آزمایش غذاهای رژیمی و پیدا کردن غذاهای معجزه‌آسا برای هرچه زودتر لاغر شدن می‌کنند، یک تغییر ساده در زمان و نحوه مصرف آب با اتکا به اصل زمان‌بندی استراتژیک می‌تواند نتایج بسیار بهتری به همراه داشته باشد. البته، چیزهای بیشتری از این وجود دارد، «دن گو» مربی ورزشی در برنامه‌های ورزشی که ارائه می‌دهد به طور ویژه به استفاده زمان بندی آب اهمیت می‌دهد. این رویکرد که ریشه در علوم رفتاری و مشاهدات عملی دارد، روشی طبیعی و پایدار برای پشتیبانی از مدیریت وزن سالم و سلامت متابولیک ارائه می‌دهد.

اصول «آب برای بدن بدون چربی» روش «آب برای بدن بدون چربی» دن گو، آبرسانی را به بدن را به منظور کاهش وزن به طور عملی ساده می‌کند. اول، بر اهمیت نوشیدن آب هنگام بیدار شدن تأکید می‌کند. در طول خواب، بدن شما به طور غیرفعال مایعات را از دست می‌دهد و به حالت کم‌آبی خفیف می‌رود که ممکن است منجر به کاهش متابولیسم و احساس بی‌حالی شود. آبرسانی مجدد در صبح به تقویت سطح انرژی کمک می‌کند، علاوه بر این به فرآیندهای سم‌زدایی که کبد و کلیه‌ها در طول شب انجام می‌دهند، کمک می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که نوشیدن آب در صبح منجر به بهبود وضوح ذهنی، خلق و خوی بهتر و افزایش سرعت متابولیسم می‌شود. همه اینها راه‌های مهمی برای ایجاد یک پایه قوی برای روز آینده هستند. قدم بعدی نوشیدن آب قبل و بعد از غذا است، نه در حین آن. نوشیدن یک لیوان آب حدود ۳۰ دقیقه قبل از غذا خوردن می‌تواند احساس سیری در معده ایجاد کند و اشتها را کاهش دهد و در نتیجه خطر پرخوری را به حداقل برساند. مطالعه‌ای در مورد چاقی گزارش داد افرادی که قبل از هر وعده غذایی آب می‌نوشند، نسبت به افرادی که آب نمی‌نوشند، کاهش وزن بیشتری داشته‌اند. این می‌تواند به این دلیل باشد که آب نشانه‌های سیری را افزایش می‌دهد و میل به غذا را کاهش می‌دهد. آب به هضم غذا بعد ازصرف غذا و به بدن کمک می‌کند تا مواد مغذی بیشتری را جذب کند.

دن گو توصیه می‌کند در طول خوردن وعده‌های غذایی آب مصرف نکنید. اگرچه برخی از متخصصان تغذیه در مورد تأثیر آب در هضم غذا در طول وعده‌های غذایی بحث می‌کنند، اما آب اسیدهای معده و آنزیم‌های گوارشی را رقیق می‌کند، از این رو منجر به کند شدن هضم غذا و جذب ضعیف مواد مغذی می‌شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های روش «آب برای بدن بدون چربی»، نوشیدن آب بین وعده‌های غذایی به جای میان وعده است. بسیاری از افراد وقتی بدنشان سیگنال گرسنگی می‌دهد، میان وعده می‌خورند، اما اغلب اوقات، این سیگنال‌ها در واقع نشانه‌های کم‌آبی خفیف هستند تا نیاز واقعی به کالری. در این حالت، جایگزینی آب به جای خوردن میان وعده‌ بین وعده‌های غذایی، هیدراتاسیون را حفظ می‌کند، اشتها را در صورت عدم نیاز سرکوب می‌کند و کسری کالری مورد نیاز برای کاهش چربی را حفظ می‌کند. مطالعات متعدد نتیجه گرفته‌اند که افزایش مصرف روزانه آب منجر به مصرف کالری کمتر و کاهش بیشتر وزن در طول زمان می‌شود.

چرا زمان‌بندی همه چیز را تغییر می‌دهد؟

زمان‌بندی استراتژیک آب از نشانه‌های رفتاری برای انتخاب‌های سالم‌تر استفاده می‌کند: به جای استفاده از آب به عنوان یک اقدام پس از مصرف غذا، روش «بدن لاغر» آن را در برنامه‌های روزانه می‌گنجاند تا جایگزین میان وعده‌های بدون برنامه شود و امکان آبرسانی متمرکز و آگاهانه را فراهم کند. همچنین با ریتم‌های شبانه‌روزی طبیعی هماهنگ عمل می‌کند؛ آبرسانی صبحگاهی، نوشیدن قبل از غذا و استراحت‌های برنامه‌ریزی شده برای نوشیدن آب، الگویی را ایجاد می‌کند که اشتها و انرژی را در طول روز افزایش نمی‌دهد.

فراتر از کنترل اشتها، آب برای عملکرد متابولیک بسیار مهم است. از مصرف انرژی در حالت استراحت گرفته تا عملکرد ورزشی، همه چیز تحت تأثیر سطح آبرسانی به بدن قرار دارد. سلول‌های عضلانی که بهتر آبرسانی می‌شوند، در تأمین قدرت، استقامت و ریکاوری بسیار مؤثرتر هستند. آبرسانی مناسب همچنین متابولیسم چربی را تسریع می‌کند و به سم‌زدایی کمک می‌کند که هر دو برای کاهش وزن سالم حیاتی هستند.

این روش چطور کار می‌کند؟

همانطور که «دن گو» آموزش می‌دهد، این سیستم عملکرد ساده‌ای دارد:

به محض بیدار شدن از خواب، آب بنوشید.

قبل از هر وعده غذایی، ترجیحا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه قبل، آب بنوشید.

از نوشیدن آب در طول وعده‌های غذایی خودداری کنید.

بعد از هر وعده غذایی آب بنوشید.

بین وعده‌های غذایی، به خصوص زمانی که میل به میان وعده دارید، آب بنوشید.

این رویکرد باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا برای اکثر سبک‌های زندگی مفید باشد. افراد می‌توانند مقدار و زمان مصرف را تنظیم کنند تا با برنامه‌هایشان مطابقت داشته باشد، اما تداوم بسیار مهم است. هدف کلی، جلوگیری از گرسنگی، تسریع هضم و استفاده از هیدراتاسیون برای پشتیبانی از مکانیسم‌های چربی‌سوزی طبیعی بدن است.

