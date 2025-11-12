از کجا بفهمیم ویتامین دی بدنمان کم است؟
یکی از ویتامینهایی که کمبود آن میتواند برای بدن مشکلاتی درست کند، ویتامین D است.
پایگاه خبری بریتانیایی ایندیپندنت در گزارشی به اهمیت ویتامین دی (vitamin D) پرداخت و نوشت کارشناسان میگویند اگر شما مکمل غذایی مصرف میکنید کارشناسان میگویند بایستی همین یکی باشد؛ اما دوز مصرفی آن اهمیت دارد.
در این گزارش آمده است: شما حتما در خصوص «ویتامین دی» شنیدهاید. این، مکملی است که کارشناسان همگی بر مصرف آن به خصوص در فصل زمستان اتفاق نظر دارند. با این حال بایستی توجه داشت که «ویتامین دی» تنها یک ویتامین نیست؛ بلکه یک هورمون است؛ خصوصا هورمونی که در بدن ما در پاسخ به قرار گرفتن در برابر نور خورشید ساخته میشود. بنابراین در زمانی که روزها کوتاه و کوتاهتر و سرد و سردتر میشود (مانند فصل زمستان) بدن ما مقدار کمتری از این ویتامین را تولید میکند.
غذاهای حاوی ویتامین دی
ما همچنین میتوانیم سطح ویتامین دی بدنمان را با خوردن غذاهایی که حاوی ویتامین دی هستند، افزایش دهیم؛ اما تنها ده درصد از «ویتامین دی» را میتوانیم از طریق خوردن غذا دریافت کنیم. حال اگر نور خورشید محدود باشد و تنها ده درصد و یا حتی شاید مقدار کمتری از ویتامین دی ازطریق وعدههای غذایی وارد بدنمان بشود، چه کار بایستی بکنیم؟
از کجا بفهمیم بدنمان کمبود ویتامین دی دارد؟
سرویس سلامت همگانی بریتانیا (NHS) میگوید: «کمبود ویتامین دی میتواند به ناهنجاریهای استخوانی مانند نرمی استخوان در کودکان و درد در استخوان ناشی از وضعیتی که استئومالاسی در بزرگسالان نامیده میشود، منجر شود.» دلیل این مسأله هم این است که ویتامین دی به بدن کمک میکند تا سطح کلسیم و فسفات را تنظیم کند و استخوانها، دندانها و عضلات را سالم نگه دارد. این ویتامین همچنین به تنظیم خلق و خو و خواب ما نیز کمک میکند.
وجود مقدار اندک این ویتامین در بدن با اختلالات خلقی مانند اضطراب و افسردگی مرتبط است و کمبود این هورمون ضروری میتواند به بروز علائم اختلالات عاطفی فصلی (SAD) منجر شود.