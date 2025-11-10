این ۵ غذای رژیمی چربی شکم شما را آب می کند

در این مقاله به شما ۵ غذای رژیمی معرفی می کنیم که علاوه بر اینکه کم کربوهیدرات هستند، به سرعت چربی شکم شما را کاهش می دهند. این غذاها نه تنها چربی شکم را از بین می برند، بلکه به سلامتی کلی بدن شما نیز کمک می کنند. آماده اید که شکم صاف تری داشته باشید؟

مرغ گریل شده با سبزیجات مواد اولیه سینه مرغ ۱ عدد کلم بروکلی ۱ فنجان فلفل دلمه ای ۱ عدد روغن زیتون ۱ عدد نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم طرز تهیه سینه مرغ را ابتدا با چاقو قبضه کنید و کمی با بیفتک بکویید. سپس با نمک، فلفل سیاه و روغن زیتون خوب مزه دار کنید و حدود نیم ساعت اجازه دهید استراحت کند تا مواد به خورد مرغ برود. مرغ را روی توری گریل یا تابه یا چدن یا هواپز یا با حرارت متوسط بپزید. کلم بروکلی را بلانچ کنید. فلفل دلمه ای را خرد کنید و بخارپز کنید. البته می توانید کنار مرغ هم بگذارید تا کباب شود. در نهایت مرغ و سبزیجات را با هم سرو و نوش جان کنید. این دستور غذایی برای یک نفر است و کاملا سیر کننده است. استیک گوشت با سالاد سبزیجات مواد لازم استیک گوشت ۲۰۰ گرم کاهو ۱ فنجان گوجه فرنگی ۱ عدد پیاز 1 عدد کوچک روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری سرکه سیب ۱ قاشق غذاخوری نمک و فلفل سیاه به اندازه لازم رزماری ۱ شاخه تازه طرز تهیه استیک را کمی با بیفتک بکوبید و در ادامه با نمک، فلفل سیاه، رزماری، یک حبه سیر خرد شده و کمی روغن زیتون مزه دار کنید و داخل یک کیسه فریزر بگذارید و اجازه به مدت یک ساعت در یخچال استراحت کند.

می توانید استیک را در هواپز بپزید یا اینکه با کمی کره ذوب شده روی چدن این کار را انجام دهید. روی توری گریل هم می توانید کباب کنید.

کاهو و گوجه فرنگی و پیاز را خرد کنید و به سالاد روغن زیتون، نمک و کمی سرکه سیب بزنید.

استیک را به همراه سالاد سرو کنید. نوش جان.

تخم مرغ آب پز یا املت سبزیجات

مواد اولیه

تخم مرغ ۳ عدد

اسفناج تازه ۱ فنجان

فلفل دلمه ای زرد و قرمز از هر کدام 1 عدد خیلی کوچک

روغن زیتون ۱ قاشق چای خوری

نمک و فلفل سیاه به میزان لازم

طرز تهیه

یک فنجان اسفناج را در تابه بریزید و با متوسط بالا تفت دهید. سپس فلفل دلمه ای را ریز خرد و به تابه اضافه کنید. بعد از یک دقیقه که آب اسفناج هم کمی کشیده شده روغن زیتون را اضافه کنید.

بعد از یک دقیقه ۳ عدد تخم مرغ را در یک کاسه بشکنید و با چنگال زرده و سفیده را مخلوط کنید و به سبزیجات بالا اضافه کنید.

حالا به املت نمک و فلفل سیاه بزنید و بعد از پخت تخم مرغ ها زیر حرارت را خاموش کنید. نوش جان.

می توانید تخم مرغ ها را آب پز کنید و به صورت جداگانه کنار سبزیجات سرو کنید. انتخاب با خودتان است.

سالاد آواکادو و تن ماهی

مواد اولیه

آووکادو ۱ عدد

تن ماهی ۱ قوطی

کاهو ۱ فنجان

گوجه فرنگی ۱ عدد

روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری

لیموی تازه ۱ تا ۲ عدد

طرز تهیه

آووکادو را حدود ۳ تا ۴ دقیقه در آب بجوشانید و سپس در آب یخ بیندازید. پوست آن را جدا و خرد کنید.

تن ماهی را به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوش بگذارید تا گرم شود. سپس درب کنسرو را باز کنید و آووکادو را به آن اضافه کنید.

کمی روغن زیتون و آب لیموی تازه به ترکیب بالا اضافه کنید و سرو کنید.

در خوردن نمک دقت کنید. برای این غذا به دلیل وجود کنسرو ماهی نیازی به استفاده از نمک نیست. خوردن نمک زیاد موجب ورم بدن می شود.

خوراک میگو با سبزیجات

مواد اولیه

میگو ۲۰۰ گرم

کدو سبز ۱ عدد

فلفل دلمه ای قرمز ۱ عدد

روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری

سیر خرد شده ۲ حبه

نمک و فلفل به میزان لازم

طرز تهیه

میگوها را بعد از پاک کردن و شستن به مدت ۴ دقیقه در روغن زیتون و سیر خرد شده تفت دهید.

سپس کدو را ورقه ای و فلفل دلمه ای را نیز نواری خرد کنید و با میگو در تابه ۳ دقیقه دیگر تفت دهید.

نمک و فلفل را هم اضافه کنید و بعد از یک دقیقه زیر حرارت را خاموش و غذا را سرو کنید.

می توانید کنار غذا از انواع سالادهایی که دوست دارید و لیموی تازه سرو کنید. نوش جان.

حواستان باشد میگو نباید زیاد روی حرارت بماند چون سفت می شود و طعم ناخوشایندی پیدا می کند.

