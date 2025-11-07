خون شتر می تواند کلید درمان آلزایمر باشد

پژوهشی تازه‌ نشان داده است که مولکول‌های بسیار کوچک موسوم به «نانوبادی» (پادتن‌های کوچک) که از خون جانوران خانواده شتر مانند شتر و لاماها استخراج می‌شوند، ممکن است راهی نو برای درمان بیماری آلزایمر و سایر اختلالات مغزی باشند.

به گفته پژوهشگران، اندازه این پادتن‌های ریز حدود یک‌دهم آنتی‌بادی‌های معمول است و می‌تواند از سد خونی–مغزی که بسیاری از داروهای فعلی قادر به عبور از آن نیستند، رد شود.

به گزارش ایندیپندنت، پژوهشگران فرانسوی مرکز ملی پژوهش‌های علمی (CNRS) می‌گویند این ویژگی می‌تواند پایه‌گذار نسل جدیدی از داروهای موثر در درمان بیماری‌های مغزی باشد. به گفته‌ی محققان، این مولکول‌ها توانایی اتصال به پروتئین‌هایی که عامل اصلی تخریب سلول‌های مغزی در آلزایمر هستند را دارند.

با این حال، آن‌ها تاکید کرده‌اند که پیش از آغاز آزمایش‌های انسانی، باید ایمنی و پایداری این ترکیب‌ها به طور کامل بررسی شود.

این مطالعه امید تازه‌ای برای درمان بیماری‌های مغزی فراهم کرده است، هرچند دانشمندان می‌گویند مسیر تحقیقات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

