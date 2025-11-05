خبرگزاری کار ایران
میزان مجاز مصرف روزانه قهوه و چای

کارشناسان تغذیه می‌گویند مصرف متعادل چای و قهوه می‌تواند برای سلامتی مفید باشد، اما زیاده‌روی در آن به دلیل کافئین، عوارضی مانند بی‌خوابی، اضطراب و تپش قلب دارد.

بزرگسالان سالم می‌توانند روزانه تا ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین مصرف کنند؛ معادل ۳ تا ۴ فنجان قهوه یا ۳ تا ۵ فنجان چای.

نوشیدن چای یا قهوه خیلی داغ (بالای ۶۵ درجه) خطر سرطان مری را افزایش می‌دهد.

چای بلافاصله بعد از غذا، جذب آهن را کاهش می‌دهد؛ مخصوصاً در افراد دچار کم‌خونی.

انتخاب بین چای و قهوه باید متناسب با شرایط بدنی و نیاز فرد باشد.

منبع خبرگزاری دانشجو
