قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۲ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۲ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

727,220

دلار (بازار آزاد)

1,077,500

یورو (صرافی بانک ملی)

842,889

یورو (بازار آزاد)

1,249,600

درهم امارات

294,890

پوند انگلیس

1,424,000

لیر ترکیه

25,800

فرانک سوئیس

1,345,600

یوان چین

152,200

ین ژاپن

703,370

وون کره جنوبی

757

دلار کانادا

773,100

دلار استرالیا

708,600

دلار نیوزیلند

619,900

دلار سنگاپور

832,800

روپیه هند

12,210

روپیه پاکستان

3,859

دینار عراق

828

پوند سوریه

97

افغانی

16,770

کرون دانمارک

167,200

کرون سوئد

114,200

کرون نروژ

107,200

ریال عربستان

289,140

ریال قطر

297,600

ریال عمان

2,813,200

دینار کویت

3,534,900

دینار بحرین

2,872,900

رینگیت مالزی

258,800

بات تایلند

33,470

دلار هنگ کنگ

139,400

روبل روسیه

13,410

منات آذربایجان

637,000

درام ارمنستان

2,830

لاری گرجستان

400,000

سوم قرقیزستان

12,390

سامانی تاجیکستان

117,900

منات ترکمنستان

309,300
