مدیران خودرو
۳ ویتامین برای محافظت شبکیه چشم از نور گوشی

۳ ویتامین برای محافظت شبکیه چشم از نور گوشی
اگر همواره با گوشی کار می‌کنید، باید مواظب سلامت چشم خود باشید. در این مطلب ویتامین‌هایی را معرفی می‌کنیم که برای محافظت شبکیه چشم شما در برابر نور گوشی بسیار سودمند هستند.

غذاهای سرشار از ویتامین های C، A و E همگی برای تقویت شبکیه چشم و سلامتت عمومی افراد بسیار مفید هستند.

 روی، لوتئین، زآگزانتین و اسیدهای چرب امگا ۳ نیز در سلامت آن ها نقش دارند. از دیگر ویتامین برای تقویت شبکیه چشم عبارتند از:

ویتامین A

برای دیدن طیف کامل نور، چشم باید رنگدانه های خاصی را برای عملکرد صحیح سلول های گیرنده نور در شبکیه تولید کند. اگر ویتامین A در بدن کم باشد، تولید این رنگدانه ها متوقف می شود؛ همچنین به تغذیه سایر قسمت های چشم از جمله قرنیه، لایه شفاف جلوی چشم کمک می کند. منابع ویتامین A شامل:

شیر

زرده تخم مرغ

جگر

هویج

سیب زمینی شیرین

کدو حلوایی

طالبی

هلو

انبه

زردآلو

ویتامین C

مایع داخل چشم معمولا سرشار از ویتامین C است که به جلوگیری از اکسیداسیون که باعث کدر شدن عدسی چشم و در نتیجه آب مروارید می شود، کمک می کند. این ویتامین در بیشتر میوه ها و سبزیجات به ویژه پرتقال، گریپ فروت، پاپایا، توت فرنگی، گوجه فرنگی و فلفل سبز یافت می شود.

 

