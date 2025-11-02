۳ ویتامین برای محافظت شبکیه چشم از نور گوشی

غذاهای سرشار از ویتامین های C، A و E همگی برای تقویت شبکیه چشم و سلامتت عمومی افراد بسیار مفید هستند.

روی، لوتئین، زآگزانتین و اسیدهای چرب امگا ۳ نیز در سلامت آن ها نقش دارند. از دیگر ویتامین برای تقویت شبکیه چشم عبارتند از:

ویتامین A

برای دیدن طیف کامل نور، چشم باید رنگدانه های خاصی را برای عملکرد صحیح سلول های گیرنده نور در شبکیه تولید کند. اگر ویتامین A در بدن کم باشد، تولید این رنگدانه ها متوقف می شود؛ همچنین به تغذیه سایر قسمت های چشم از جمله قرنیه، لایه شفاف جلوی چشم کمک می کند. منابع ویتامین A شامل:

شیر

زرده تخم مرغ

جگر

هویج

سیب زمینی شیرین

کدو حلوایی

طالبی

هلو

انبه

زردآلو

ویتامین C

مایع داخل چشم معمولا سرشار از ویتامین C است که به جلوگیری از اکسیداسیون که باعث کدر شدن عدسی چشم و در نتیجه آب مروارید می شود، کمک می کند. این ویتامین در بیشتر میوه ها و سبزیجات به ویژه پرتقال، گریپ فروت، پاپایا، توت فرنگی، گوجه فرنگی و فلفل سبز یافت می شود.

